لعمامرة يستهل زيارته إلى إيطاليا بلقاءات صحفية

استهل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة زيارته إلى روما بلقاءات صحفية مع أعضاء من نادي المراسلين الأجانب.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر، الأربعاء، “في مستهل زيارتي إلى روما، سعدت بلقاء صحفيات وصحفيين من نادي المراسلين الأجانب”.

وأضاف لعمامرة “في صلب المبادلات:الشراكة مع إيطاليا وعلاقات الجزائر الدولية، اهتمام كبير برؤى ومواقف ومبادرات الجزائر حول أهم الملفات المطروحة في الفضاءات الجيوسياسية التي تنتمي إليها وكذا دورها المحوري في صنع السلم والاستقرار”.

لعمامرة يحل بروما للمشاركة في الإجتماع الوزاري “ايطاليا-افريقيا”

يصل وزير الخارجية رمطان لعمارة، الاربعاء، إلى ايطاليا في زيارة تدوم يومين للمشاركة في أشغال الطبعة الثالثة للإجتماع الوزاري “ايطاليا-افريقيا”.

ويشارك لعمامرة في الطبعة الثالثة للاجتماع الوزاري “إيطاليا – إفريقيا” والتي ستنظم يومي 07 و 08 أكتوبر الجاري بدعوة من نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.

وستخصص أشغال هذه الطبعة لطرح ومعالجة التحديات الطاقوية والمناخية التي تواجهها إفريقيا، وتداعياتها على المسار التنموي في دول القارة، وذلك بالتوازي مع الركائز الثلاث لرئاستها الحالية لمجموعة العشرين والتي تتمحور حول “الناس وكوكب الارض والازدهار”. حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان “سيناقش وزراء خارجية الدول الافريقية المدعوون لهذه التظاهرة، الى جانب مسؤولين سامين وخبراء من مؤسسات دولية وجهوية، حكومية وغير حكومية، فضلا عن أرباب عمل شركات عالمية ومستثمرين خواص، سبل وضع مقاربة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز قدرات الدول، خاصة النامية، على مواجهة تحديات حماية البيئة والتنمية الاقتصادية في ظل الوضع المتأزم الذي أفرزته جائحة كوفيد-19”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “من المنتظر أن يلقي رئيس الدبلوماسية الجزائرية مداخلة حول موضوع “الانتقال الطاقوي في الجزائر”، المكرس في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كضرورة حتمية و كخيار استراتيجي للجزائر في نفس الوقت”.

وتابع “فضلا عن اللقاءات الثنائية المرتقبة مع عدد من نظرائه الأفارقة، سيتخلل برنامج زيارة عمل الوزير لعمامرة محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، لويجي دي مايو، حول ملفات التعاون والشراكة بين الجزائر وايطاليا ومشاورات بخصوص عدد من القضايا الاقليمية والأورومتوسطية”.