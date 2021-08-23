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الجزائر

لعمامرة يسلم الرئيس قيس سعيد رسالة من الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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لعمامرة يسلم الرئيس قيس سعيد رسالة من الرئيس تبون

سلم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره التونسي قيس سعيد.

و استقبل وزير الخارجية، الاثنين، من قبل الرئيس التونسي خلال زيارته لتونس كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في تغريدة لوزري الخارجية، الاثنين، على صفحته الرسمية عبر تويتر”  تشرفت اليوم بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيد وتسليمه رسالة خطية من أخيه الرئيس السيد عبد المجيد تبون.اغتنمنا هذه الفرصة المتجددة لاستعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين مرحبين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تم تسجيلها مؤخرا، كما تناولنا مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية.

لعمامرة مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية إلى تونس

وقام وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الاثنين، بزيارة عمل إلى تونس كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتأتي الزيارة في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون وحسن الجوار المتميزة والعمل على ترسيخ تقاليد التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والمصالح الدولية.

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