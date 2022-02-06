لعمامرة يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره السنغالي

سلم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، للرئيس السنغالي ماكي سال، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فقد استُقبل رمطان لعمامرة من قبل ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال هذا العام.

وأوضح البيان أن لعمامرة “سلّم للرئيس السنغالي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأبلغه تهانيه الحارة عقب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي ومعربا له عن دعم الجزائر في أداء مهامه خدمة لقضايا وأولويات القارة”.

وأضاف البيان “بدوره، أعرب الرئيس ماكي سال عن بالغ شكره وتقديره لدعم أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وعن تطلعه للقاء به قريبا والعمل معه لتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بالجهود المشتركة لتجسيد الأجندة القارية في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة”.

وتابع “اللقاء شكّل فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة القارية والتأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الدور القيادي للمنظمة القارية في حل المشاكل الإفريقية، وفي مقدمتها الأزمات والنزاعات التي تهدد حالة الأمن والاستقرار في إفريقيا”.

كما تناول الطرفان أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الحالية وآفاق بلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء بما يحفظ وحدة المنظمة ومصداقية عملها.

وفي الختام، تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، حيث تم الاتفاق على تنشيط مختلف آليات التعاون والتشاور الثنائي وكذا الرفع من وتيرة تبادل الزيارات الثنائية.

لعمامرة يمثل الرئيس تبون في قمة الإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و6 فيفري الجاري.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن القمة تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”.

وتابع البيان أن القمة ستتناول الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.

وستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.