لعمامرة يسلم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الأذربيجاني

استقبل وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى باكو، من طرف رئيس الجمهورية الأذربيجانية إلهام علييف، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان للوزارة “نقل المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التحيات الأخوية للرئيس تبون لنظيره الاذربيجاني وتمنياته له بوافر الصحة والعافية وللشعب الاذربيجاني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار”.

من جانبه حمل الرئيس علييف لعمامرة سلامه الحار للرئيس تبون، وكذا امتنانه وتقديره لالتزام الجزائر ودعمها الثابت لجهود ومبادرات الرئاسة الاذربيجانية الحالية لحركة عدم الانحياز.

ووفقا للبيان، “عبر رئيس جمهورية أذربيجان، عن تطلعه لزيارة الجزائر والعمل مع الرئيس عبد المجيد تبون، لفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات وحرصه على تعزيز التشاور والتنسيق بينهما خاصة في مجال الطاقة، حيث تعد الجزائر وأذربيجان من أبرز مصدري الغاز”.

كما أوضح رئيس جمهورية أذربيجان أن “المكانة التي يحظى بها البلدان والانجازات التي حققاها على مستوى حركة عدم الانحياز تملي عليهما اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة تضافر الجهود للمساهمة في تخفيف حدة التوتر والاستقطاب التي يشهدها العالم اليوم، حيث تم الاتفاق على توطيد التعاون بين دبلوماسيتي البلدين في شتى المجالات”.