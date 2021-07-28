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الجزائر

لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيرته الإثيوبية

الشروق أونلاين
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لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى نظيرته الإثيوبية

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، برئيسة جمهورية إثيوبيا ساهلي وورك زودي، والتي سلم لها رسالة من الرئيس تبون.

وأفاد منشور للوزير عبر صفحته الرسمية “تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية إثيوبيا، السيدة ساهلي وورك زودي، حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف “تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر واثيوبيا وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية”.

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