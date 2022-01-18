لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون لأمير قطر
سلم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب وكالة الأنباء القطرية فقد قام بتسليم الرسالة رمطان لعمامرة خلال استقبال الأمير له بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري، صباح الثلاثاء.
وأوضح المصدر ذات أنه “في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية، تحيات فخامة الرئيس الجزائري إلى أخيه سمو أمير البلاد، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء”.
ومن جانبه، حمّل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعمامرة، تحياته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق بموصول التقدم والازدهار. يضيف المصدر.
كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من أخيه رئيس الجزائر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، قام بتسليم الرسالة وزير الشؤون الخارجية الجزائري خلال استقبال سمو الأمير له والوفد المرافق .#قنا https://t.co/BAP3uOXbtg pic.twitter.com/mdTtmK2FOE
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 18, 2022