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الجزائر

لعمامرة يشارك في أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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لعمامرة يشارك في أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وكشفت وزارة الخارجية، في بيان لها، الأحد، أن لعمامرة سيجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة عبد الله شهيد ستتمحور حول السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

كما سيشارك وزير الخارجية على هامش الدورة في عديد الاجتماعات رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري المخصص لعملية السلام في ليبيا

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