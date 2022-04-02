لعمامرة يشارك في إجتماع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السبت، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الاجتماع جرى بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

كما يندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزراء خارجية الجزائر والأردن والسودان والعراق ومصر إلى كل من موسكو ووارسو، للتحادث مع نظرائهم من روسيا وأوكرانيا.

مجموعة الاتصال العربية تعقد اجتماعا لمتابعة الأزمة في أوكرانيا

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري المكلفة بمتابعة الأزمة في أوكرانيا عقدت اجتماعاً تنسيقياً اليوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وأوضح المصدر أن الاجتماع هدف إلى التحضير لزيارة المجموعة إلى موسكو يوم الاثنين 4 أفريل الجاري للقاء مع وزير الخارجية الروسي وتليها مباشرة زيارة إلى بولندا اليوم التالي للقاء مع وزير خارجية أوكرانيا.