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الجزائر

لعمامرة يشارك في الاجتماع الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال

الشروق أونلاين
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لعمامرة يشارك في الاجتماع الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال

شارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في الدورة الـ19 لاجتماع رؤساء الدبلوماسية الأفارقة ونظرائهم من دول الشمال الذي عقد في هلسنكي بفنلندا.

وجاء في بيان للوزارة أن “هذا الاجتماع السنوي يدخل في إطار الحوار الذي أقيم في عام 2001 بين البلدان الأفريقية ودول الشمال حول التحديات المعاصرة الرئيسية على الصعيد العالمي، من أجل ترقية المقاربات القائمة على التعددية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم التركيز خلال هذه الدورة على قضايا السلم والأمن في العالم وخاصة في أفريقيا”، مضيفة أن “الجزائر ترأست مناصفة مع فنلندا أشغال الجلسة الرئيسية لهذا الاجتماع”.

وأكد البيان أن لعمامرة، الذي حضر الاجتماع بدعوة من نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، “اغتنم الفرصة لاستعراض جهود أفريقيا في مجال منع نشوب النزاعات وحلها والتأكيد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم المبادرات الأفريقية من خلال تشجيع إقامة شراكات تستجيب لاحتياجات القارة وأولوياتها”.

كما أوضح المصدر أنه “على هامش هذا الحدث، أجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات ثنائية مع نظرائه من دول الشمال، لاسيما فنلندا والدنمارك وأيسلندا والنرويج، كما عقد لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول الأفريقية التي شاركت في أشغال هذا الاجتماع، لاسيما جنوب أفريقيا ونيجيريا ورواندا وتنزانيا والنيجر”.

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