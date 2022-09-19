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لعمامرة يشارك في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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لعمامرة يشارك في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
ح.م
رمطان لعمامرة وزير الخارجية

وصل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأفاد بيان للخارجية أن الندوة تندرج تحت عنوان “نقطة تحول: حلول تحويلية للتحديات المترابطة”، وسيتم خلالها عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول قضايا الساعة الرئيسية في مجالات السلام والأمن والحوكمة والتنمية المستدامة.

كما سيتم تنظيم اجتماعات وزارية لمختلف الجماعات والمنظمات التابعة للجزائر ، بما في ذلك على وجه الخصوص حركة عدم الانحياز ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، والترويكا الأفريقية العربية والجمعية العمومية.

بالإضافة إلى مشاركته في هذه الفعاليات ، يعتزم رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار المسؤولين في المنظمة وكذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في أعمال هذه الدورة.

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