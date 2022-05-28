لعمامرة يشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول الإرهاب

شارك وزير الشؤون الخارجية،رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بغينيا الاستوائية، في أشغال القمة الاستثنائية الـ16 للاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا.

ويشارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذه القمة، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية، تفاقما للتهديدات الإرهابية وازديادا لحالات التغييرات غير الدستورية، حيث تجلت هذه الظاهرة الأخيرة بشكل واضح في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وتمثل هذه القمة، فرصة لمناقشة التحديين الكبيرين سالفي الذكر، الذين ينطويان على تهديدات عظمى على السلم والاستقرار و التنمية في إفريقيا، حيث يكمن الهدف في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الردود الجماعية على المستويين الإقليمي و الدولي على تلك التهديدات.

في هذا الصدد، عرض لعمامرة التقرير الذي رفعه الرئيس تبون بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية و مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وتضمنت مساهمة الجزائر، مجموعة من التوصيات الملموسة، تهدف إلى إعطاء زخم جديد لمكافحة هذه الآفة المتمثلة في الإرهاب، سيما عبر تعزيز الإمكانيات الفردية والجماعية للبلدان الإفريقية وإقامة تعاون أكثر فعالية مع الشركاء الأجانب.

وأجرى لعمامرة على هامش مشاركته في أشغال القمة، محادثات مع رؤساء كل من جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا، والكونغو برازافيل، دنيس ساسو نغيسو، والنيجر محمد بازوم.

وبالمناسبة ابلغهم تحيات الرئيس تبون الحارة، مؤكدا على إرادته “في العمل بالتشاور مع أشقائه على تعزيز العلاقات الثنائية و ترقية الأجندة القارية في مجالات السلم والأمن والتنمية”.

كما لعمامرة مع نظرائه من انغولا وتانزانيا وتونس وموريتانيا وبورندي و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وتمحورت تلك المحادثات، حول العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون الإفريقي المشترك من اجل الوقاية و القضاء على الإرهاب.