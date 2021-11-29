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لعمامرة يشارك في منتدى التعاون الإفريقي الصيني بداكار

الشروق أونلاين
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لعمامرة يشارك في منتدى التعاون الإفريقي الصيني بداكار

يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار.

وأوضح بيان للخارجية، الاثنين، أنه بدعوة من نظيريه وزيري خارجية كل من الصين والسنغال، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يومي 29 و30 نوفمبر الجاري في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تحتضنها العاصمة السنغالية داكار تحت عنوان “تعميق الشراكة الصينية-الإفريقية وتعزيز التنمية المستدامة بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد”.

وأضاف البيان أن المشاركين في هذا الوزاري في هذا الاجتماع سيعكفون على متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، المنعقد على مستوى القمة ببكين في سبتمبر 2018.

 كما سيتم تقييم التعاون الصيني- الإفريقي في مجال مكافحة جائحة كورونا وتوجيهه بهدف الحد من تبعاتها وما أفرزته من أزمات اقتصادية ومالية، والعمل على إعادة بعث التنمية في القارة الإفريقية.

على صعيد آخر،‏ من المنتظر أن يعتمد الوزراء الأفارقة مع نظيرهم الصيني برنامج عمل التعاون الإفريقي-الصيني للفترة 2022-2024، فضلا عن وثيقة تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني-الإفريقي لآفاق 2035 والتي تعد خارطة طريق للتعاون بين الطرفين على المديين المتوسط والطويل.

و أشار بيان الخارجية إلى أنه على هامش هذا الاجتماع الوزاري، من المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة، فضلا عن مشاورات مع السلطات العليا لجمهورية السنغال التي ستتولى، ابتداء من شهر فيفري 2022، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وأوضح لعمامرة، الاثنين، في تغريدة له على موقعه الرسمي عبر توتير أن مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي-الصيني، تعد فرصة لتقييم تنفيذ برامج التعاون مع جمهورية الصين وتكييفها لتجاوز مخلفات جائحة كورونا وكذا تجديد التزامنا المشترك للحفاظ على مصالح إفريقيا.

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