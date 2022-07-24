لعمامرة يشرع في زيارة إلى سوريا

حل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين وكان في استقباله نظيره فيصل المقداد.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن زيارة لعمامرة إلى دمشق تأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني والتي حظي خلالها باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضلا عن جلسة العمل التي جمعته مع الوزير لعمامرة.

ومن المنتظر أن يتم استقبال الوزير لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية، كما سيجري مباحثات مع نظيره فيصل المقداد.