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الجزائر

لعمامرة يصل بيروت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

الشروق أونلاين
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لعمامرة يصل بيروت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب
ح.م
لعمامرة رفقة نظيره اللبناني

 حل، الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ببيروت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة استقبل بمطار “رفيق الحريري الدولي” من قبل نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

وأوضح البيان أن الطرفين أجريا بهذه المناسبة محادثات حول التعاون الثنائي بين البلدين وكذا حول أهم القضايا التي يمكن إثارتها خلال الاجتماع الوزاري المرتقب السبت.

وللتذكير يندرج هذا الاجتماع ضمن تقليد معمول به على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل يتيح تنظيم لقاءات دورية بين وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

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