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الجزائر

لعمامرة يصل ليبيا للمشاركة في اجتماع الوزراء العرب

الشروق أونلاين
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لعمامرة يصل ليبيا للمشاركة في اجتماع الوزراء العرب
ح.م
جانب من زيارة لعمامرة إلى ليبيا

حل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأحد، بلبيبا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن الوزير لعمامرة  استقبل من قبل نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وتابع البيان أن الطرفين تبادلا الحديث حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التأكيد على العمل بمخرجات “إعلان الجزائر” الصادر عن القمة العربية 31  التي ترأستها الجزائر بشأن الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك لصالح قضايا الأمة العربية.

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