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الجزائر

لعمامرة يطلق حملة ترشّح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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لعمامرة يطلق حملة ترشّح الجزائر لعضوية مجلس الأمن
ح.م
لافتة ترشح الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان

في خلال مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قام وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة بإطلاق حملة ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة الممتدة بين 2024 و2025.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، تستعدّ الجزائر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، في خلال الانتخابات التي تجرى في جوان 2023.

وقد نُشرت بمقر الأمم المتحدة، لافتات تروّج لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب الترشّح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

كما وزّع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، كتيّب يتضمن توجهيات الرئيس تبون بخصوص السياسة الخارجية للبلاد.

وأكد الوزير لعمامرة في حديثه مع وزراء الخارجية والدبلوماسيين والإعلاميين الحاضرين في مقرر الأمم المتحدة، أن الولاية القادمة في مجلس الأمن ستكون فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها، ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة في مجال السلم والأمن الدوليين.

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