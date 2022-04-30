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الجزائر

لعمامرة يعزّي في وفاة الدبلوماسي الراحل محمد غوالمي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يعزّي في وفاة الدبلوماسي الراحل محمد غوالمي
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رمطان لعمامرة

قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة تعازيه في وفاة الدبلوماسي الجزائري الراحل محمد غوالمي.

ووصف لعمامرة الراحل غوالمي في تغريدة على تويتر بأنّه “دبلوماسي فذّ بالتكوين والممارسة والنضال”.

وقال لعمامرة في تغريدته:”يرحل عنّا (محمد غوالمي) اليوم، تاركا بصمة متميزة في سجلات دبلوماسية بلادنا العريقة ورسالتها النبيلة”.

وسبق لغوالمي أن تقلّد عدّة مناصب في ممثليات الجزائر الدبلوماسية، على غرار عمله سفيرا للبلاد في فرنسا.

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