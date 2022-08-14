لعمامرة يعزّي في وفاة صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا

عبّر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، عن تعازيه لعائلة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا، بعد وفاته يوم السبت.

وقال رمطان لعمامرة في تغريدة على تويتر:”بأسى شديد تلقّيت نبأ وفاة الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا”. وتابع:”تعازيّ الخالصة لعائلته، ولجميع مقرّبيه وأصدقائه”.

وقد توفي الصحفي الإيطالي صديق الثورة الجزائرية بييرو أنجيلا يوم السبت عن عمر يناهز 93 عاما، حسب ما أكدته وسائل إعلام محلية.

ونشر نجل الفقيد ألبرتو أنجيلا تغريدة على حسابه في تويتر، أكد فيها وفاة والده، الذي كان قد حظي بوسام أصدقاء الثورة في الجزائر شهر مارس الماضي، “عرفانا لمواقفه المشرفة تجاه حرب التحرير الوطنية، ودعمه لنضال الشعب الجزائري”.

وقام أنجيلا رفقة الصحفي برناردو فالي المكرم هو الآخر من قبل رئيس الجمهورية بوسام “أصدقاء الثورة الجزائرية”، بعمل توثيقي حول خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1960، وقد كان له إسهام كبير في تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية، حسب ما ذكرته وزارة الاتصال.

وكان أنجيلا، وهو من مواليد 1928 في تورينو، صحفيا وكاتبا علميا، كما عرف بتقديمه لسلسلة البرامج التلفزيونية العلمية “سوبر كوارك” ذائعة الصيت في إيطاليا.