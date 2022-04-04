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الجزائر

لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

الشروق أونلاين
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لعمامرة يعقد جلسة عمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين، جلسة عمل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية “تمحورت المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول أبرز محاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات، فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الإستراتيجية بين البلدين”.

يذكر ان تواجد لعمامرة في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

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