لعمامرة يعقد 14 لقاء على هامش اجتماع الاتحاد الإفريقي

عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة 14 لقاء ثنائيا تشاوريا على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وتناول الوزير لعمامرة مع نظرائه المسائل المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورته الحالية وتبادل معهم وجهات النظر حول المسائل الحساسة أو الخلافية حفاظا على وحدة المنظمة القارية.

ونشر الوزير لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر ما تم مناقشته خلال اللقاء الذي جمعه برئيسة إثيوبيا، سهلة وورك زودي.

وأوضح لعمامرة أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وفي منطقة القرن الإفريقي على وجه الخصوص، وكذا تبادل وجهات النظر حول الاستحقاقات المقبلة لا سيما القمة الإفريقية المنتظرة يومي 5 و 6 فيفري الجاري والقمة الإفريقية-الأوروبية التي ستنعقد ببروكسل يومي 17 و 18 من نفس الشهر.

كما نشر لعمامرة حصيلة لقاءاته الثنائية مع نظرائه الأفارقة قائلا في تغريدة له على صفحته الرسمية “مناقشات غنية اليوم مع زملائي الأعزاء وزراء خارجية أنغولا وكينيا ومدغشقر ونيجيريا وإريتريا وبوروندي ، على هامش الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

كما التقى لعمامرة نظيره التونسي عثمان الجرندي وتبادلات وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمبة والمسائل المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذي والاوضاع الإفريقية إلى جانب الاستحقاقات الثتائية بين البلدين.

كما عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بأديس أبابا، اجتماعا تشاوريا مع نظرائه من كل من جنوب إفريقيا، أنغولا وليبيا.

وتم خلال الاجتماع استعراض البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، لا سيما تلك المتعلقة بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا، وذلك بهدف التشاور وتنسيق المواقف.

كما شكّل الاجتماع فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية وتفاقم مشاكل الحوكمة والتغييرات غير الدستورية، إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

بالصور..لعمامرة يجري محادثات مع العديد من نظرائه الأفارقة

ويوم 2 فيفري 2022، التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير الخارجية لجمهورية توغو، روبرت دوسي، حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في جمهورية مالي وآفاق دعم جهود السلم والمصالحة لإنهاء الأزمة.

وتحادث الوزير لعمامرة مع نظيره التشادي، شريف محمد زين، حول الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها القارة الإفريقية وأكدا على أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وخلال لقائه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا، هينري أوريم أوكيلو، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة القارية.

أخيرا، أجرى لعمامرة مباحثات مع نظيره من جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي وكذا تلك التي ستطرح أمام القمة يومي 5 و 6 فيفري الجاري.

وانطلقت صبيحة الأربعاء، بأديس أبابا، أشغال الدورة الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية، حيث ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الوفد الجزائري المشارك في هذه الدورة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات تمهيدية لكل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيسة المجلس التنفيذي، إلى جانب الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تركّزت كلها حول مختلف التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه دول القارة وآفاق تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك.

هذا ومن المنتظر أن يناقش الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع، الذي يدوم يومين تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي، جملة من التقارير والأنشطة المتعلقة بأوضاع السلم والأمن في القارة والتقدم المحرز في تنفيذ أجندة 2063، فضلا عن سبل الحد من التأثيرات المتعددة لجائحة كورونا وتفعيل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، إلى جانب عدد من التقارير المتعلقة بالإصلاح الهيكلي لمفوضية الاتحاد الإفريقي.