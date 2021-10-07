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الجزائر

لعمامرة يكشف موعد بداية تصدير لقاح كورونا إلى الدول الافريقية

الشروق أونلاين
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لعمامرة يكشف موعد بداية تصدير لقاح كورونا إلى الدول الافريقية
ح.م
جانب من لقاء لعمامرة مع الصحفيين في روما

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مساء الأربعاء، أنه سيتم الشروع قريبا في تصدير لقاح كورونا المنتج في الجزائر إلى بلدان افريقيا والدول المحتاجة.

وأوضح الوزير في لقاء مع الصحفيين خلال زيارته إلى ايطاليا أنه بعد بدأ إنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر، فمن المقرر أن تختتم قريبا المفاوضات لبدء سلسلة إنتاج جديدة.

وقال لعمامرة “الحمد لله، استطاعت الجزائر إدارة الوضع الصحي والأرقام تتراجع بشكل كبير، موضحا أن” الجزائر لا تريد فقط الاهتمام باحتياجاتها الوطنية، بل تريد أيضًا التصدير لمشاركة اللقاحات مع الدول المحتاجة”.

في 9 نقاط.. هذه خصائص لقاح كورونافاك المصنع في الجزائر

تطلق الجزائر، الأربعاء، أول دفعة من لقاح كورونافاك المصنع في قسنطينة من قبل شركة صيدال وسيتم تسويقه محليا وتصديره وهذه هي خصائص اللقاح وفعاليته:

1- نسبة فعالية اللقاح تبلغ 78٪ ضد حالات كوفيد -19  لمختلف درجات الإصابة.

2- يعمل لقاح كورونافاك على  مبدأ الفيروس الخامل.

3- يستخدم فيه فيروسات أو بكتيريا غير حية لتعريض جهاز المناعة في الجسم لها دون المخاطرة برد فعل خطير على المرض.

4- يعتمد الطريقة التقليدية وهي معتمدة بنجاح في العديد من اللقاحات المعروفة مثل داء الكَلَب”.

5- خضع العقار للتجربة في كل من تركيا وإندونيسيا، ففي تركيا أظهرت النتائج فعاليته بنسبة 91.25٪. كما أعلنت إندونيسيا أن معدل فعاليته يصل إلى 65.3٪ بناءً على البيانات المرحلية من تجاربها.

6- إمكانية تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

7- أكد الباحثون البرازيليون أن اللقاح لا يزال فعالا بنسبة 78 بالمائة في الوقاية من حالات الإصابة الخفيفة التي تحتاج إلى علاج، وفعال بنسبة 100 بالمائة في درء الحالات المتوسطة إلى الشديدة.

8- معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، على عكس مخابر بعض الدول التي قامت بإنتاج اللقاح لكن دون الحصول على العلامة التجارية.

9- الآثار الجانبية: ألم في موضع الحقن، صداع، إرهاق، آلام في العضلات.

وكانت  وزارة الصناعة  الصيدلانية، قد أكدت  أن الجزائر هي أول بلد إفريقي يطلق إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 تحت تسمية “كورونافاك ” على مستوى وحدة الإنتاج صيدال بقسنطينة، وذلك طبقا لرخصة إنتاج حازتها من مختبر سينوفاك الصيني.

وتم ترخيص لمجمع صيدال لاستعمال العلامة التجارية هو دليل على ثقة الشريك الصيني في كفاءات و قدرات المجمع الجزائري العمومي صيدال في إنتاج لقاح ذو جودة و فعالية يتماشى مع المقاييس و المعايير الدولية.

هذا هو الفرق بين اللقاح الصيني المنتج في الجزائر وفي دول أخرى

كشف مسؤول بوزارة الصناعة الصيدلانية، أن اللقاح الصيني “سينوفاك” الذي سيُشرع الأربعاء بانتاجه في الجزائر قد تم الإعتراف به من قبل منظمة الصحة العالمية على عكس بعض الدول الأخرى.

وأكد مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية بشير علواش، في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، الثلاثاء 28 سبتمبر، أن الصحة العالمية اعترفت باللقاح سواء انتج من الصين أو في الجزائر، على عكس مخابر بعض الدول التي قامت بإنتاج اللقاح لكن دون الحصول على العلامة التجارية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المفاوضات التي أجرتها لجنة خبراء الجزائر مع الشريك الصيني أفضت إلى منح الأخير لصيدال الحق في استعمال العلامة التجارية “كورونا فاك”.

واعتبر علواش، أن هذا ما يكشف ثقة الشريك الصيني في الجزائر أولا وفي المجمع الصناعي العمومي “صيدال” وكذا في قدرتها على انتاج اللقاح بمعايير دولية”.

وحسب ضيف القناة الأولى فإن توطين اللقاح محليا سيقلص فاتورة الإستيراد، ذلك أن اللقاح المحلي أقل تكلفة بنحو 60 بالمائة من نظيره المستورد.

وأشار إلى أن الجزائر لن تكون مستقبلا بحاجة لاستيراد اللقاح عدا تلك الهبات التي تقدمها الصحة العالمية في إطار كوفاكس. “بل بالعكس سنعمل مستقبلا على تصدير اللقاح للخارج لجلب العمل الصعبة أولا ، وأيضا في إطار مساعدة بعض الدول الصديقة والشقيقة” حسب تعبيره.

هل تخلت الجزائر عن انتاج لقاح سبوتنيك الروسي.. بن باحمد يوضح

نفى وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي بن باحمد، أن تكون الجزائر تخلت عن إنتاج لقاح كورونا الروسي (سبوتنيك)، بعد تجسيد مشروع اللقاح الصيني.

وقال بن با حمد خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة الاثنين 27 سبتمبر 2021، أن الجزائر لم تتخل عن لقاح سبوتنيك الروسي، وأن ما حدث فقط هو سرعة تجسيد المشروع الثاني لانتاج اللقاح الصيني، بسبب تطور الجانب الصيني في هذا المجال.

وحسب الوزير، التعاون مع الجانب الروسي مازال متواصلا في المجال الصيدلاني وليس فقط لانتاج لقاح سبوتنيك.

من جهة أخرى، أكد بن باحمد أن الطاقة الإنتاجية لوحدة  قسنطينة المنتجة للقاح سينوفاك تبلغ 32 ألف جرعة يوميا، ما يعادل 8 ملايين جرعة شهريا.

وأوضح ضيف الإذاعة  أن هناك خطة عمل إنتاجية للوصول إلى 65 مليون جرعة سنويًا، مؤكدا أنه يمكن تحقيق هذا الإنتاج دون زيادة الطاقات الإنتاجية أو اللجوء إلى وحدات إنتاج أخرى.

وصرح المتحدث أن وحدة انتاج قسنطينة قادرة على إنتاج 200 مليون جرعة سنويًا، معتبرا أن “الجزائر لديها كل القدرات لتكون قادرة على تلبية احتياجات البلاد واحتياجات جزء كبير من القارة الأفريقية”.

لقاح كورونا: الكشف عن تاريخ خروج أول دفعة من مخابر صيدال بالجزائر

وسابقا كشف وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي بن باحمد، إن إنتاج أول دفعة من لقاح كورونا  (سينوفاك) بالجزائر بالشراكة مع الجانب الصيني سيكون يوم 29 سبتمبر.

وقال بن باجمد في حوار مع موقع “لا باتري نيوز”، إن مصنع اللقاح التابع لصيدال سبنتج خلال شهر أكتوبر 1.3 مليون جرعة، على أن يصل تدريجيا إلى أكثر من 5 ملايين جرعة في جانفي 2022.

وحسبه، ستنتج الجزائر ما معدله 65 مليون جرعة سنويا من اللقاح، وقد يصل الإنتاج 8 ملايين جرعة شهريا، كما سيتم الذهاب نحو تصدير اللقاح نحو دول عربية وإفريقية، بعد تغطية حاجيات الجزائر بقرابة 50 مليون جرعة.

الوزارة توضح: إنتاج لقاح كورونا لم يشهد أي تأخير

ويوم 10 سبتمبر،  كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية أن الانطلاق الفعلي في إنتاج اللقاح الصيني كورونافاك سيكون نهاية سبتمبر الجاري، دون تسجيل أي تأخير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الجمعة، أنه “في إطار مشروع إنتاج اللقاح الصيني كورونافاك المضاد لفيروس كوفيد-19 من قبل المجمع العمومي صيدال بالشراكة مع مؤسسة سينوفاك، تعلن الوزارة أن هذا المشروع يسير وفق البرنامج المسطر ولا يعرف أي تأخر، كما تم احترام الآجال المحددة لذلك”.

وأضافت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيانها أن الانطلاق فعليا في إنتاج اللقاح سيكون نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وأكدت الوزارة أن برنامج الإنتاج لا يشهد أي تأخر، مشيرة إلى أن العملية تجري في آجال قصيرة بالنظر  إلى أن صلاحية اللقاح سنة واحدة فقط.

بالصور.. هذا هو المخبر الجزائري الذي سينتج لقاح سينوفاك الصيني

قام وفد الخبراء الصينيين المكلفين بتفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا “سينوفاك” بزيارة موقع الانتاج التابع لمجمع صيدال بقسنطينة يوم 29 جويلية الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية “وفد خبراء “سينوفاك ” الصيني يواصل زيارة التفقد التي يقوم بها على مستوى وحدة انتاج قسنطينة 1 التابعة لمجمع صيدال”.

وأوضح  المصدر أن هذه الزيارة  تدخل “في إطار التعاون بين مجمع صيدال والشركة الصيدلانية الصينية ” سينوفاك ” من أجل إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 ، وذلك لمتابعة والوقوف على سيرورة عملية التفقد التي شرعت فيها بعثة الخبراء الصينيين منذ أمس ، بعد انتهاء فترة حجرهم”.

اتفاق جزائري صيني لتوفير 5 ملايين جرعة لقاح شهريا

كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، الإثنين 26 جويلية، عن اتفاقية مع الشريك الصيني لتوفير 5 ملايين جرعة من لقاح “سينوفاك” شهريا.

وقال درار لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن الحل الوحيد حاليا لمجابهة جائحة الكوفيد المتحور دلتا هي تلقيح اكبر عدد ممكن، محذرا من القدرة الرهيبة للمتحور دلتا على الانتشار حيث يشكل انتشاره 71 بالمئة حاليا متوقعا أن تصل نسبة انتشاره إلى 91 بالمئة في غضون أيام قليلة.

وحول وفرة ما يكفي من اللقاحات طمأن المتحدث المواطنين كاشفا عن ابرام عقد مع الشريك الصيني لتزويد معهد باستور بـ 17 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، بمعدل 5 ملايين جرعة شهريا.

وأوضح أن هذا المعدل قابل للرفع إلى مستوى أكثر من 5 ملايين عبر مصادر اخرى للقاحات إذا تطلب الامر ذلك، كما كشف أن الجزائر اقتنت لحد الان ما يقارب 8 ملايين جرعة نفذت منها مليوني ونصف المليون جرعة والباقي في طور الاستهلاك.

انتاج لقاح سينوفاك.. وفد خبراء صيني يحل بالجزائر

حل وفد من الخبراء الصينيين بالجزائر لتفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 “سينوفاك” على مستوى الوحدة الانتاجية التابعة لمجمع “صيدال”.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية فإن وفد الخبراء الصينيين قد حط بمطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة ليلة الجمعة الى السبت، في زيارة “تهدف لتفقد التجهيزات والمعدات الخاصة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 سينوفاك”.

واضافت الوزارة ان الوفد سيقوم “بخبرات تقنية على مستوى الوحدة الانتاجية التابعة لمجمع صيدال فور الانتهاء من مرحلة الحجر الصحي”.

وتعد هذه الزيارة التفقدية، حسب ذات المصدر، “محطة جد هامة في رزنامة انتاج اللقاح الصيني بالجزائر”.

يذكر ان الوزارة كانت قد أكدت في بيان سابق لها أن هاته الزيارة لوحدة الإنتاج التابعة لمجمع صيدال بقسنطينة و التي ستستخدم في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد شكلت أحد محاور اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة مشروع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالجزائر.

وحضر هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس بمقر الوزارة برئاسة وزير الصناعة الصيدلانية, إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية, الوكالة الوطنية للأمن الصحي، مجمع صيدال والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

سينوفاك

الجزائر ستنتج لقاحي سبوتنيك وسينوفاك ابتداء من سبتمبر القادم

ويوم 13 جويلية 2021، أكد وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، أن  الجزائر ستشرع في إنتاج لقاح “سبوتنيك” الروسي وسينوفاك الصيني محليا ابتداء من شهر سبتمبر القادم.

وقال بن باحمد نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، إن الجوانب التقنية قد تم تحضيرها إلى جانب توقيع عقود الانتاج مع الجانبين الروسي والصيني.

وحسب الوزير، سيكون انتاج اللقاحين بمخابر صيدال بولاية قسنطينة بمعدل مليوني جرعة شهريا.

وكشف: “مع نهاية الشهر الجاري سيحل بالجزائر أخصائيون صينيون من أجل تحضير عملية استقبال المواد الأولية التي تستعمل في تركيبة هذا اللقاح” ليضيف أنه “وكما هو مبرمج سيصنع اللقاح بداية من شهر سبتمبر القادم”.

كما تطرق الوزير  إلى موضوع إنتاج الأكسجين الطبي الذي قال إنه “عرف قفزة نوعية بعد أن ارتفع الإنتاج من 120 ألف لتر إلى 500 ألف لتر يوميا”.

وأوضح جمال بن باحمد في هذا الصدد ان “عملية إنتاج الأكسجين الطبي ارتفعت بفضل أحد الخواص الذي دعم المنتوج الوطني بـ 50 ألف لتر بعد أن كان إجمالي الإنتاج في اليوم يقدر بـ 450 ألف، ليرتفع بذلك حجم إنتاج الأكسجين الطبي إلى 500 ألف لتر يوميا”. ليوضح أيضا أنه وخلال الأسبوع الفارط تم تسجيل بعض الاضطرابات في عملية توفير هذه المادة الحيوية بسبب عملية الصيانة التي أجراها أحد الخواص على تجهيزاته” ليؤكد أن “المياه عادت إلى مجاريها واستؤنفت عملية الإنتاج “.

من جانب أخر، أشار ضيف التحرير إلى أنه “تم أمس- الاثنين- عقد إجتماع مع كل منتجي الأكسجين الفاعلين على المستوى الوطني، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، لوضع خريطة طريق من أجل تجميع قدرات الإنتاج لتوفير الأكسجين الطبي على مستوى جميع المستشفيات”.

في سياق متصل، كشف الوزير أن “هناك مشكلا في عملية توزيع هذه المادة الحيوية بسبب عدم توفر بعض المستشفيات على أماكن التخزين، وهو ما يحتم عليهم توزيع هذه المادة الحيوية يوميا لتلبية حاجيات هذه المؤسسات”.

بن باحمد: هذا هو هدف الجزائر من انتاج لقاح سبوتنيك

وفي 11 أفريل 2021 خلال كلمته الافتتاحية ليوم مخصص للصناعة الصيدلانية حول موضوع “الصناعة الصيدلانية: استراتيجيات وتحديات” الذي نظمته دائرته الوزارية السبت،  اعتبر بن باحمد أن هدف إنتاج اللقاح ضد كوفيد-19 في الجزائري قبل نهاية العام الحاليي تستطيع تحقيقه الكفاءات الوطنية التي يراهن عليها لإثبات إمكانات الصناعة الصيدلانية الجزائرية مرة أخرى.

وشدد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التحدي الجديد الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتمثل في الإنتاج المحلي للقاح ضد كوفيد -19 وذلك بهدف تحقيق السيادة الصحية.

والأربعاء 7 أفريل 2021، كشف الوزير ، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن لقاح سبوتنيك الجزائري سيتوفر شهر سبتمبر تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية.

وكشف بن باحمد أن عدة مخابر دولية تساهم في علمية تصنيع لقاح سبوتنيك محليا.

وكان مدير الضبط بوزارة الصناعات الصيدلانية بشير علواش قد أكد يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، أن مصالحه وضعت اللمسات الأخيرة مع الشريك الروسي لإنتاج لقاح “سبوتنيك” المضاد لفيروس كورونا.

وأكد علواش لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى أن وزارة الصناعات الصيدلانية قامت بكل الاجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع انتاج لقاح “سبوتينك” حيز التنفيذ.

وأشار “ضيف الصباح” إلى أن الوزارة في اتصال مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بوصفه ممثل روسيا لتجسيد هذا المشروع، وأنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة لدخول المشروع مرحلة الإنتاج قريبا بوحدة تابعة لشركة صيدال بولاية قسنطينة.

وكشف المسؤول أن هناك مشاريع سترى النور قريبا لإنتاج أدوية استراتجية قصد تقليص فاتورة الإستيراد.

صنهاجي: مخابر صيدال بقسنطينة مرشحة لتصنيع لقاح سبوتنيك

قال مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، أن مخابر صيدال بقسنطينة مرشحة لصنيع لقاح سبوتنيك.

وأكد صنهاجي، الأربعاء، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن مخابر قسنطينة مرشحة كأول مخبر فرعي لصيدال للشروع في تصنيع لقاح سبوتنيك.

وأضاف صنهاجي، خلال زيارته لولاية قسنطينة لتفقد مخابر صيدال المرشحة للعملية والوقوف على إمكانياتها، أن فروع صيدال الأخرى في باقي الولايات ستتمكن من إنتاج اللقاح في وقت لاحق.

الانتاج بالجزائر سيكون حصريا من قبل مجمع صيدال

وكان وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد قال، السبت، أن انتاج لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا سيتم بالشراكة حصريا بين الجانب الروسي، والمجمع الصيدلاني العمومي “صيدال”.

وأوضح بن باحمد، أن “صندوق الاستثمار الروسي الذي يستغل تسويق ا لقاح سبوتنيك V المطور من قبل المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية (غاماليا) كان قد حدد منذ ثلاثة أشهر بعض البلدان التي تمتلك القدرات لإنتاج هذا اللقاح من بينها الجزائر بالنسبة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط”.

وأوضح أن الأمر مرده أن الطلب العالمي على اللقاحات في تزايد ما يدفع البلدان المصنعة له لإنتاجه في بلدان أخرى للاستجابة للطلب العالمي.

وأضاف: قمنا نحن من جهتنا منذ عشرة أيام بالرد الإيجابي على هذا الاختيار وهذا القرار تم بعد العديد من المشاورات بين وزارة الصناعة الصيدلانية والوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية وخبراء من روسيا ممثلين عن صندوق الاستثمار الروسي ومعهد “غاماليا”.

وأوضح أنه تم على إثرها “تزويدنا بأرضية تقنية تتضمن المعطيات التقنية اللازمة لصناعة اللقاح والتي هي حاليا قيد الدراسة بين الخبراء الجزائريين ونظرائهم الروس لتحديد مراحل الإنتاج و الإمكانيات المادية و البشرية التي يجب وضعها للانطلاق في الإنتاج المحلي للقاح”.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن “الشراكة ستكون بين صندوق الاستثمار الروسي العمومي و المجمع الصيدلاني العمومي صيدال الذي أختير حصريا لإنتاج اللقاح، نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي يحوزها. وأوضح أن مجمع صيدال الوطني “يتوفر على قدرات إنتاج اللقاح انطلاقا من المادة الخام التي سيوفرها الجانب الروسي، لكن رغبة الجانب الروسي وهدف الطرفين هو انتاج المادة الخام كذلك في الجزائر ما يجعل منه منتوج مصنع محليا بنسبة 100 بالمائة”.

وأضاف بن باحمد أن هذه الشراكة الجزائرية الروسية ستكون على مرحلتين أولها الإنتاج المحلي للقاح انطلاقا من المادة الخام التي سيوفرها الجانب الروسي ثم انتاج المادة الخام كذلك بالجزائر ومنه سيتم تصنيعه كله محليا.

وأشار إلى أن “انتاج المادة الخام بفضل تقنية البيوتكنولوجية ستكون سابقة أولى بالجزائر وكذا في القارة الإفريقية ولهذا تم اختيار الجزائر، كبلد صديق تاريخيا وشريك اقتصاديا، من قبل الطرف الروسي لنقل هذه التكنولوجيا وصناعة اللقاح”.

و للبداية في تحقيق المشروع، قال الوزير أنه “تم الأسبوع الفارط إنشاء لجنتين، تهتم الاولى بما يجب وضعه من إمكانيات صناعية للانطلاق في إنتاج اللقاح، أما الثانية فتختص في تقنية البيوتكنولوجية و ما يجب توفيره لصناعة المادة الخام بالجزائر”، موضحا انهما “تعملان بالتعاون مع الخبراء الروس لبسط القاعدة الإنتاجية و التحضير للانطلاق في الإنتاج المحلي للقاح”.

تلقينا البطاقة التقنية 

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن الجزائر  تلقت من الجانب الروسي البطاقة التقنية، الخاصة بالتجهيزات اللازمة للشروع في تصنيع لقاح “سبوتنيك 5” المضاد لفيروس كورونا.

وقال بن باحمد، في حوار مع قناة “روسيا اليوم”، إن الوزارة في اتصال دائم مع الجانب الروسي حول ملف تصنيع لقاح سبوتنيك، وتم الاتفاق خلال آخر لقاء بيننا، على منحنا ترخيص الولوج، الى منصة رقمية خاصة بتصنيع اللقاح.

وأوضح، إن هذه الخطوة هدفها التعرف على الخصائص التقنية بشأن تصنيع اللقاح، من أجل تحديد حاجيات الجزائر من العتاد للتصنيع.

وحسبه، فمجمع صيدال هو المكلف من طرف الحكومة حصريا بمتابعة هذا المشروع، نظرا لخبرته وتوفره على الإمكانيات التقنية.

إنتاج لقاح سبوتنيك بين شهرين إلى 7 أشهر

ويوم 7 فيفري، الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للإذاعة الثالثة، إن الجزائر رفعت التحدي في توفير الكمامات وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا، واليوم هي ترفع تحدي آخر وهو إنتاج اللقاح.

كما أوضح  الوزير ، أن روسيا حددت الجزائر كدولة قادرة على انتاج لقاحها سبوتنيك5 المضاد لكورونا .

وأشار المتحدث ذاته إلى أن صيدال و 4 شركات خاصة في إنتاج الأدوية تملك الخبرة لتصنيع اللقاح المضاد لكورونا وهذا سيكون بالتنسيق مع الجانب الروسي.

كما شدّد ضيف الثالثة، على ضرورة تنظيم القطاع الصيدلاني للوصول إلى التصدير، مؤكدا أن هدف القطاع هو ضمان المواد الصيدلانية والأدوية التي تعد أولوية قصوى ثم التوجه نحو التصدير.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، قد كشف،  عن تحقيق تقدم في ملف إنتاج لقاح سبوتنيك V، وأن انتاجه سيكون خلال شهرين في حال توفرت المادة الأولية.

وتم تكليف المخبر الجزائري للإنتاج الصيدلاني، فراتر رازس، بإنتاج لقاح سبوتنيك 5 محليا، وأوضح  هذا الأخير أنه سيكون جاهزا في ظرف يتراوح بين شهرين و7 أشهر.

باحمد: الجزائر قادرة على انتاج لقاح سبوتنيك الخاص بكورونا

وفي شهر ديسمبر المنصرم، قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، إن الجزائر قادرة على إنتاج لقاح “سبوتنيكV” المضاد لكورونا.

وأوضح الوزير على هامش توقيع اتفاق لصيدال مع شركة كورية، أن الأدوية متوفرة وبعض الشركات تعمل على تخزين الدواء لإحداث الندرة.

وأضاف باحمد  “أسعار تحاليل “PCR” انخفضت عبر العالم ونأمل في تخفيضها في الجزائر إلى أقل من 8900 دج”.

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التعليقات
108
  • أحمد

    8 ملايين... 35 مليون .... 200 مليون و سنصدره لإفريقيا و و و و .... هذه القصة قرأتها و أنا صغير و لم أفهمها حتى الآن!!!! قصة جحا و قلة العسل!!!! ههههههه

    6
  • ض تعريب

    القارورة le flacon لا يحوي أي كلمة بالعربية . فماذا يقول لنا المدافعين عن لغة الشنفرة ؟

    12
  • محمد

    مصانع نفخ العجلات 2

    17
  • عبود

    شيء جميل لكن التسمية ثقيلة جدا ، فبدل "كورونا فاك" لماذا لا يختصر إلى "كوروفاك" فقط ، اي حذف "نا" من كلمة "كورونا" ليصبح الإسم أكثر خفة وتناسق ، بالضبط مثلما اختصر الشطر الثاني من الإسم "فاكسين" إلى "فاك" !

    2
  • Konpile

    تقنية الفيروس الخامل هي تقنية قديمة جداً على عكس تقنية الـMRNA الخاصة بلقاح فايزر وموديرنا. العلم تطور ولكن نحن نبقى في الخلف.

    -4
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    أنا لقحت مرتين و الحمد لله ...التلقيحة الثانية حسيت شوية حمة في الليل بضع ساعات و في الصبح نهضت كالحصان لا أحس بشيء إلى يومنا هذا ...زائد مناعة ما شاء الله 💪✌

    4
  • karim

    خبر جيد و ان شاء الله المزيد من الخير و التطور لبلادنا حفظها الله من كل نفس حقود و قلب بغيض

    1
  • أرض جو

    الجزائر لاتصنع حتى المواد الغذائية. فكيف ستصنع لقاح كورونا!!!!!!

    59
  • لحسن

    الشفوي صح والتطبيق الله إجيب

    73
  • مسلم غيور

    32000*30= 960000 و ليس 8 ملايين

    7
  • جواد

    32000 في الشهر اي ما يعادل 8 مليون في السنة؟ واو. عاود الحساب.

    11
  • سلام

    هههههههه سبوتنيك؟!!! سينوفارم؟!!!! كل مرة واش تقولو ربما زوبعة في فنجان هذه اكذوبة القرن..... الله يهديكم

    75
  • مشاكس

    هاه الجزائريون موسوسين من اللقاح الروسي و الصيني، راح يجيبولنا اللقاء الجزائري ؟

    77
  • rima

    لقاح سبوتنيك الجزائري !!!!!!!!!!!!!!!

    74
  • حميد

    أنا مغربي بوضوح وامي ربي يرحمها جزائرية، دخلت هذا الموقع بالصدفة، وبدأت في تصفح التعليقات، واندهشت من نظرية المؤامرة التي يتبناها كثير من المعلقين، لم افهم سبب هاذا الشعور بالضحية وهم يرمون المغاربة باوصاف شتى، لم افهم لماذا التعلق دائما بأوهام المؤامرة، وينسون بذلك عمق المشاكل الداخلية للجزائر شئنها شأن كثير من الدول العربية والافريقية. لو ركز كل بلد في أحواله ومصلحة شعبه لكان اليوم للامم العربية شأن كبير. الذين يقرأون كثيرا يعرفون الكثير من الحقائق ولكن الجاهلون منا هم من يصنعون التخلف. اول ما ينقص هذه الشعوب هو الوعي الايجابي والثقافة المبنية على العقل والمنطق والعلوم وليس على الكلام الذي ينوم ويجعل اجيالا بلا معنى. تحياتي للاخوة الجزائريين قاطبة.

    190
  • مروكي ابن المروك

    مروكي ليس لديه اي علاقة بالسياسة وبأي نزاع ،يدعو الى الوحدة بين الشعوب كيفما كان لونها ودينها ،إن أكرمكم عند الله اتقاكم ،لا فرق بين عربي على عجمي الا بالتقوى ،اما في ما يخص كما كثر الكلام على تصنيع اللقاحات في الجزائر او في المغرب او في دولة ما ،فهذا عبث ضحك على الذقون ،ايعقل ان تأتي الصين او أمريكا وتضع مصنع ومختبر وتأتي لنا بخبرائهم ووصفاتهم السحرية التي تبقى تحت السرية ولا يعرفها أحد وهذا من حقهم ،وننسب لنا هذا التصنيع فهذا ضحك على الشعوب والله ،كفانا عبثا وذلا فنحن هجرنا علمائنا للخارج ،فقدنا كل شئ للأسف الشديد ،حبدا لو نهضنا بالعلم والمعرفة والتطوير العلمي لنواكب الأمم المتقدمة وإلا اصبحنا أضحوكة العالم

    90
  • ابونواس

    ولماذا السينوفاك الصيني الذي ثبت أنه لامفعول له ولا قيمة صحية له....

    24
  • الجمهورية العربية الصحراوية

    علق يا مغوكي و تألم في صمت و حافظ على دقات قلبك و إعتصر يا صاحب النفايات الفكرية...شد شد قريب يطيح 😀✌

    -217
  • omar

    يتعاملون مع روسيا و الصين لانه من السهل تلقي الرشاوي من هؤلاء أما من الغربيين فهذا صعب لان هناك مؤسسات نزيهة تتعقبهم و يدفعون الثمن يوم ما . لا أظن أن أي مسؤول كبير يتلقى لقاح روسيا أو الصين لانهم لا يثقون فيهم و لكن لا يهمهم شعبهم .

    -21
  • ورقلي

    من التعليقات تعرف ان المراركة مهتمين بالجزائر اكثر من الجزائرين انفسهم

    -150
  • كلمة حق،

    ما الفائدة من صناعة لقاح نسبة فاعليته ضعيفة.

    70
  • معليش

    سمعت مثل هذ مقال العام الماضي .

    175
  • غريب

    و ما فائدة اللقاح لشعب ( موسوس ) يخاف من اللقاح و لا يخاف من كورونا ؟

    140
  • LaLa

    صنعو الماء اولا راه حنا نمو تو بالعطش قبل كورونا

    190
  • دولة ميؤوس منها

    تبلع الحدود وتمنع الجزائري ذخول الوطن وتأخد منه ثمن التذكرة وترفض ترجع لهم أموالهم و تحاول تحافظ على نسبة الوباء معينة ولا تلحق تقدم الجيران وتنتظر 2022 تبدأ إنتاج بمعنى تلقح الشعب كله في 2024

    205
  • ملاحظ

    اولا ستنتجون الريح في سبتمبر بل ستقولون سنتج سبونتيك بداية من 2022 وفي جانفي ??? ثانيا سبوتنيكك غير معترف بالاوروبا وغرب، ونسبة النجاح لقاح اضعف من فايزر وموديرنا الامريكية ثالثا لا يستطيع جزاٸري ان يسافر لتلك الدول بهذا اللقاح

    167
  • خالد الجزايري

    معظم دول العالم لا تعترف لا بلقاح سينوفاك ولا سبوتنيك

    132
  • منير

    لم نثق في اللقاح المستورد فكيف سنثق في ما يسمى المصنع و نحن لم نصنع حتى ما نستهلك العجب العجاب

    167
  • عمر

    مشكلتنا هو كثرة الفهايمية و الخبراء. انتاج اللقاح ستعطينا خبرة في المجال الصيدلاني و هي مكسب كبير

    -72
  • جزائري

    الروس يتكلمون أكثر مما ينجزون. يوقعون اتفاقيات مع العشرات من الدول حسب ما تتحفنا به قناك روسيا اليوم و لكن التزامهم مشكوك فيه. و في الأخير ربما استنجدوا بالهند لتلبية الطلبات الكثيرة. أما الصينيون فأعترف أنهم يعملون في صمت و ينجزون أكثر مما يتكلمون.

    119
  • هارون

    فرنسا و ما ادراك ما فرنسا لا تنتج اللقاح وتقوم بتعبئة لقاح بفايزر و مديرنا في القارورات فلما نريد أن نحرم الجزائر من نفس الخطوة؟ اما بالنسبة للذين يتحدثون عن مجانية PCR Test اقول لهم ان مجانية PCR تكلف فرنسا 100مليون يورو اسبوعيا فهل للجزائر القدره الماديه على تحمل هته التكاليف ؟ ما عليكم الا وضع الكمامه, عدم إقامة الاعراس, تجنب الاسواق ,و الدعاء. اللهم اشفي و عافي كل مريض

    178
  • \احمد

    اللقاحين أعطتهم منظمة الصحة العالمية ترخيص طارئ واستثنائي. نتائجهم السرسرية لا تتعدى نسبة المناعة 70 بالمائة معظم دول العالم لا تعترف لا بلقاح سينوفاك ولا سبوتنيك.

    71
  • حواس

    مليونين شهريا؟ هذا لا يكفي. سنحتاج 40 شهرا لتطعيم 40 مليون جزائري جرعتين. هذا يعني أكثر من ثلاث سنوات. مدة طويلة جدا. نحتاد 100مليون جرعة قبل نهاية هذا العام لنكفي انفسنا ونساعد بعض جيرانناو بعض الدول الإفريقية. لا ننسى كل سنتين كل شخص يحتاج إعادة التطعيم. ولما لم تجرب الجزائر إنتاج لقاح جزائري؟؟؟ كل دول العالم جربت, تركيا إيران كوبا تونس السعودية؟؟؟ يا سيدي جرب وإفشل ميش مشكل المهم تحاول. في المرة الأولى تفشل الثاني تحقق بعض النجاح. وبعد عدت محاولات تنجح. كل العلوم تطورت بعد تجارب كثيرة فاشلة. نحن مازلنا نستحي من الفشل. كم مرة فشلت ناسا في إطلاق الصواريخ؟؟؟ والان هم في المريخ.

    63
  • عبد الله

    خرجة سياسية لامتصاص الغضب الشعبي

    192
  • منير

    الأجدر تشييد سدود للما و إنتاج الحليب و السميد اما اللقاح فلا نقدر عليه

    225
  • Imazighen

    اللقاحين عير معترف بهم في المنظمة العالمية للصحة، ومفوضين من الدول الأوروبية فكيف لكم بهذا التوجه...

    110
  • دولة ميؤوس منها

    وهذي نعرفها مند أشهر لماذا عاجل.. في سبتمبر تنتج الجزائر لقاحي سبوتنيك الروسي

    103
  • حسين

    نفس الكلام قيل عن مصانع تركيب السيارات والنتيجة معروفة

    202
  • nacer

    en grande Bretagne chaque eleve a le droit a deux test pcr chaque semaine dans son cartable

    56
  • جميل

    ياسلام تحاليل PCR بسعر 8900.00 دج .. قي بعض الدول ان لم نقل كلها أصبح تحليل بي سي آر مجاني منها الامارات العربية المتحدة .. تري طوابير انتظار و تباعد اجتماعي و تحليل مجاني للكل .. و حنا مازالو يحلبوا في الشعب الزوالي ليخارج يداوي في الخارج .. لك الله يا وطن و يا جزائر العز و الكرامة

    109
  • بومبروك

    علاش كل هذا التشاؤم ياخويا ؟ قولو ربي يوفق ولا قولو ربي يهدينا.. نقعدو غير للكلام الي مايفيدش لازم نبدلو العقلية ونصبح متفائلين بالخير.. واهم شي نبداو نتحركو نخدمو نطورو نسقمو البلاد..

    22
  • amremmu

    .....هدف الجزائر من إنتاج لقاح “سبوتنيك” الروسي محليا هو تحقيق السيادة الصحية.... السيادة الصحية لا تتحقق باعادة انتاج أدوية الغير médicament générique بل تتحقق فقط يوم نشارك العالم في ابتكار مثل هذه اللقاحات أو على الأقل أبسط الأدوية كأقراص doliprane مثلا والسيادة الصحية تتححق فقط يوم لا يبيع الجزائر كل ما يملك من أجل العلاج في توركيا أو تونس ... ويتحقق يوم تعالجون أنتم في مستشفياتنا مع المعذبون في الأرض ولا تسافرون الى مستشفيات فرنسا والمانيا .... بأموال الخزينة العمومية الخ

    130
  • نميش

    كما كان الحال في إنتاج السيارات ... نجيبو العصير من الخارج و نديرو مصانع التعليب و القوررة يعني الوضع في القارورات ...

    133
  • mmok aweld lqehba

    lqitou zzit be3da hhhh

    79
  • momouh mohamed

    سننتج الدواء بعد الانتهاء من كورونا ان شاء الله ونستعمله في مكان الاسبيرين

    90
  • ابو عمر

    la mise en bouteille # الجزائريين ناشطين# لشيء لم يقع بعد. أكاد أجزم اني لم اسمع مسؤولا جزاىريا لم يستعمل حرف "السين"

    72
  • Mouhand Oukaci

    كورونا في كل مكان في سوق الخضرة في سوق السيارات في سوق اللحوم في سوق الملابس. كورونا هو الغلاء الفاحش الذي قتل هذا الشعب الجشع اما المرض كورونا لم يقتل اكثر من 3500 شخص فقط

    88
  • Haron

    Ah bon que des promesses comme d'hab je suis sur certains que au mois de septembre il aura riens franchement arrêtez de mentir au peuple

    48
  • ملاحظ

    انتاج لقاح روسي في جزاٸر ۔۔۔هي نفس الرويات السراب صناعة السيارات، وديزرتيك وقرية بيولوجية ۔۔كل شيٸ مبني علی التنويم الغاشي واستحماره۔۔۔قد سينتهي الفيروس ولن يخرج لقاح واحد من المخابر الوطنية۔۔نحن في 2021 وليس 1962...ابحثوا عن شعب اخر لكي يصدقكم في غابات الامازون۔۔۔

    154
  • Toufik amrouche

    هذا رائع

    -52
  • Med-dz

    سوف تعمل الجارة الغربية على القيام بنفس الشيئ ، هههههههه.

    -232
  • سي مخلوف

    كرنفال في دشرة ......... للقصة بقية

    63
  • رابح

    حتى يرحل الفيروس

    86
  • tadaz tabraz

    كل شيء مغشوش في الجزائر وبشهادة المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وبعد التحاليل المخبرية : البن أو القهوة مثلا تضاف اليها مادة الحمص ونواة التمر بعد طحنها . وهذا ينطبق على كل شيء تقريبا : العسل - السكر - شرائط قياس داء السكري منتجة محليا - مدافئ تقتل الجزائريين يوميا .............. فماذا عن هذا المولود الجديد ؟؟؟؟

    124
  • Rachid

    الذباب المخنزي موجود في كل المواقع الجزاءرية يالطيف.

    -229
  • معالي المعالي

    ... في جانفي 2020 الماضي قلتم بعد شهرين أو ثلاثة . واليوم تقولون خلال شهر سبتمبر 2021 . يوم يحل سبتمبر سوف تخبروننا بموعد اخر لسنة 2022 .... لكن لا عجب في بلد الوقت فيه لا قيمة له ولا عجب في بلد تأخرت فيه المشاريع ب عشرات السنين فميتروا العاصمة بدأ سنة 1982 ولم ينتهي بعد في 2021 لكن سيدة الغرائب والعجائب وهي احدى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية في احدى المدن الثانوية ( مقر دائرة ) التي تقرر انجازها في منتصف السبعينيات 1974 لتفتح أبوابها في سنة 2017 . تحيا الجزائر .

    122
  • LALAHOUM

    هذا هو جديد ملئ لقاح سبوتنيك في القارورات بالجزائر

    102
  • Mouwatan

    Gal Constantine mourachaha fi almoustaqbal ??????? li al intadj.

    -35
  • رضا

    المهم تبقى الحدود مغلوقة لان الفيروس المروكي هو اخطر من كوفيد

    -250
  • kaim hamidi

    fabriquer le vaccin corona . la russie va vous vendre les veilles machines en fin de vie . la russie pille lepeuple algerien .allah yebarek

    17
  • كمال

    (( ما يجعل منه منتوج مصنع محليا بنسبة 100 بالمائة”))
    ان صح هذا الكلام و بدأ الانتاج خلال شهر او أثنين سيكون هذا انتصارا للجزائر .
    يجب ان نتعلم قول الحق و ان وجدنا شئ ايجابي ان نقوله و نشكر فاعله تماما كما نفضح الامور السلبيه و نحاربها يجب تشجيع كل ما هو ايجابي حتى لا ينقطع الخير و هكذا يمكن النهوض باللبلدان

    -87
  • Ismail Aljazaeri

    Les esclaves marocains sont a l'oeuvre. Il fallait s'y attendre.

    -151
  • Zahia Sais

    Oui, je pense qu'il faut commencer rapidement à y travailler si vous voulez être au rendez-vous

    28
  • moh

    قصة قديمة راهي تتكر ركل يوم. من فضلكم لا تستخفوا بعقولنا.نريد ان نسمع مثل هذا القول على الاقل : لقد تم صنع اللقاح في الجزائر.

    90
  • Imazighen

    كنت متصور على الأقل معهد باستور يحاول أن يجري بحث على الوباء، لكن كنت مخطئ لأن معهد باستور ملكيته ارجع إلى فرنسا...على باحمد ان يصنع لنا خلطة - اتجوز بها الوقت -

    50
  • متابع

    اللهم بارك.

    25
  • سليم

    الذباب المخنزي موجود في كل المواقع الجزاءرية يالطيف.

    -178
  • Md usa

    لماذا كل ما اسمع هذا المشروع اتذكر مشروع نفخ العجلات. شهرين الى سبعة اشهر ليست ببعيدة، النتيجة في الاخير تصنيع الدواء يكلفنا اكتر من استيراده

    92
  • محمد الجزائري

    هناك أشخاص لا يعرفون غير "التّقطاع" يا لطيف. بالرغم من أنني متأكد أن أغلب المعلقين مخاربة وصهاينة، لكن مع ذلك هناك بعض بني جلدتنا لا يملكون غير ألسنة طوال غليظة يستعملونها في السب والشتم والتجريح؛ نعم صيدال لها إمكانية تصنيع أي دواء. هي الآن تصنع أدوية داء السكري والسرطان وغيرها من الأدوية فما العائق من أن تصنع سبوتنيك أو غيره؟ وعلى فكرة ألستم أنتم بالذات من كان يشكك في سبوتنيك لأنه من صنع روسي شيوعي كما تقولون أم أنكم "قلبتم الفيستا" وأصبح سبوتنيك معترفا به بعد أن بدأ الغربيون أسيادكم يتسابقون لافتنائه. يا لطيف من هؤلا القوم". اللهم أستر بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين.

    -159
  • watani watani

    C'est comme l'insuline pour les diabétiques depuis plus de 20 qu' ils parlent de sa production en Algerie ......

    72
  • كاره

    هذا الكلام سمعناه بكري۔۔۔

    84
  • Imazighen

    (...وأضاف باحمد “أسعار تحاليل “PCR” انخفضت عبر العالم ونأمل في تخفيضها في الجزائر إلى أقل من 8900 دج”.)، مرتبات10% من اليد العاملة لا يتجاوز راتبها 20.000،00دج، يا سلام وإجراء التحليل ب القيمة المذكورة مبلغ زهيد، المفروض لمحاربة الوباء يكون التحاليل والاشعة مجانا...كما فرار صرح بأن الجزائر ستستورد 40 مليون لقاح، إذن من نصدق؟

    66
  • حر

    لقد سبقكم بوناتيرو في محاربة الفيروس فكيف لا يستطيع الوزير المنتدب للانتاج الصيدلاني ان ينتج الانسولين واللقاح في ان واحد؟؟؟؟؟؟

    58
  • جزائري مسلم والى العروبة ينتسب

    إن حرية التعبير – خاصة حرية الصحافة – تضمن مشاركة الشعب فى قرارات الحكومة و أفعالها و المشاركة الشعبية هى جوهر ديمقراطيتنا .

    56
  • مازال الخير

    كفانا سلبيات , نتمنى كل الخير للجزائر بلادي

    44
  • ايمن

    المراركة وذبابهم الالكتروني ساكن في المواقع الاخبارية الجزائرية ويقوم بشن هجومات على كل ماهو ايجابي في الجزائر من خلال تعليقات سلبية من اجل تهييج الشارع الجزائري ٠ ولكنني على يقين ان الله يمهل و لا يهمل وستنقلب المؤامرات على النظام المخزني الذي اقتربت نهايته وسيتحرر المغاربة و يكتشفون الالاعيب المخزنية الصهيونية التي كانت تلفق الاكاذيب من اجل التغطية على معنات الشعب المغربي المقهور الذي لم يجد ما يقتات منه جتى المزابل خالية نظرا لدرجة الفقر التي لا مثيل لها حتى في الدول الاكثر فقرا في العالم

    -190
  • احمد

    أغلب التعليقات من المغرب الشقيق هههههه ياو فاقو تحيا الجزائر وربي يوفق الى ماهو خير للبلاد . القافلة تسير والكلاب تنبح

    -179
  • عبدالسلام

    أتعلم أيها الوزير لو كانت عندنا حراسة مشددة على الحدود مثل الدول المجاورة لاما دخل هذا الوباء إلا الوطن . الوباء المنتشر داخل الوطن هوقادم من خارج الوطن والمتسبب في نشر هذا الوباء هم الأجانب الذين تسللو داخل الوطن بطرق غير شرعية وأنتشرو بشكل مرعب داخل الوطن لو قامت وزارة الصحة بالبحث المعمق وإجراء تحليل طبية على هؤلاء الأجانب ومنهم الأفارقة ستجد أمراض أخرى منتشرة في الخفاء والمتسبب في إدخال هذه الأمراض هم هؤلاء الأجانب

    -144
  • رزاق

    فس الشيء اللي قالوه اللي قبله .
    قادرين نصدر الكهرباء إلى الخارج
    قادرين نصنع سيارات في الجزائر
    قادرين نصدر الانترنات إلى أفريقيا
    رغم ان كل ذلك قادرين عليه حقا لو توفرت الارادة السياسية
    الشيء الوحيد اللي راكم قادرين عليه هو الكذب على الشعب

    127
  • محمد دهامشية

    كيما قدرتو توفرو جهاز الكشف.....يمكن إنتاج اللقاح............و ممكن تنتجوا حتى الفيروسات.
    لكن الأكيد لا يوجد فيروس أخطر من هده الوجوه التي ينبدها الشعب.

    111
  • جزائر المخروطين في رؤوسهم

    كيما رونو الجزائر وبوجو الجزائر ياخي عقلية تاع المخروطين في رؤوسهم ياخ

    120
  • driss

    الجزائر لها كفاءات لا يستهان بها لكن لم تلقى الدعم من الحكومة

    -43
  • wassim

    ما يكفيش وسائل الكشف PCR و الاوكسجين ما قدرتوش تصنعوها محليا
    زيد رايحين للخردة الروسية و زيد "تخدموه" في الجزائر، كيما حكاية نفخ العجلات.

    102
  • Ben

    ذكرني كلامه بشخص قال لنا اننا قادرين على تنظيم كأسين عالمين صدق من قال الهدرة باطل قل واش حبيتك

    129
  • KARIM

    مجرد كلام لا يسمن ولا يغني من جوع وزير يكيل الاتهامات للشركات بانها تخزن الادوية لخلق الندرة ولا يفعل شيئا لايقافها وكانه وزيرا للنيجر او لوزوطو وفي الاخير يأمل ويتمنى ان ينخفض سعر ال PCR في الجزائر بعد ان قنبلنا بقنبلة شبيهة بقنابل ولد عباس و سلال بأنه يستطيع انتاج لقاح سبوتنيك في الجزائر ونحن ادوية كثيرة م يتكبد المرضى الامرين للحصول عليها.... فعلا راهم عايشين في واد و الشعب في واد اخر... افيقوا بني امي صدور مطيكم ...فاني لقوم سواكم لأميل على رأي الشنفرى

    101
  • Gigi

    يا ديوان الصالحين على ربي و الوالدين
    لا كسرونة لا مغرف و لا بطاطا لا خرشف يا ربي بنا و الطف و سلك هاذ الحاصلين
    انا عندي دخان شعرة و الاخر يتكيف في بعرة و السيقار عليه السهرة قالو و حنا خاطييين واحد نص خبزة شاتيها و الاخر للكلبة يرميها و الضربة ربي يعطيها لهاذ الناس الفالسين رحنا للاميري شفناها و رانا حرنا في يماها مول القيشي ياطحماها ساعة و حنا واقفين

    107
  • abdekrimtawi

    ماذا تنتظرون نريد افعال و ليس اقوال

    79
  • elgarib

    إصنعوا براسيطامول فقط و سنفتخر بكم و ندعوا لكم.

    101
  • حميدو

    هههههههههههههههههههههههه خلاص يا خاوتي ما قدرش نشد روحي من الضحك

    111
  • جزائري .dz

    باحمد: الجزائر قادرة على انتاج لقاح سبوتنيك الخاص بكورونا ... نمتلك عدة لقاحات أكثر فعالية من سبوتنيك : الرقية والشعوذة والدروشة ... الخ

    105
  • مواطن

    المواطن لا يعتبر الى الامور الخفية الخاصة بتخزين وافتعال الندرة وووو ومحاربتها والتي هي من صميم عمل الدولة المتمثلة في وزارتكم الوصية ، كلامك خاطىء ومن باب الأدب لن اقول انك كذاب ، الكثير من الادوية الحساسة مفقودة هذا الذي يلاقيه المواطن عندما يقصد الصيدليات وشخصيا سالت عن دواء الدومات في اكثر من 46 صيدلية ولم اجده بالرغم انو مصنوع محليا والجميع يعرف قيمة هذا الدواء لصاحبات الضغط ، كلامك اذن لا يسمن ولا يحل مشاكل الناس ، ففي السكوت حكمة

    80
  • علي بابا

    الجزائر قادرة على انتاج لقاح سبوتنيك الخاص بكورونا كما انها قادرة على اطلاق اول مركبة فضائية الى المريخ

    118
  • من الحراك

    قادرين علي كل شئ..وغير قادرين علي تامين قوتنا..كارثه القمح المستورد تعبر عن قدراتنا العاليه...

    116
  • عبدالرحيم

    السؤال المطروح هو: لماذا، منذ 1962 ومعظم أعضاء الحكومات المتعاقبة يستعملون جملة"الجزائر قادرة" في معظم المجالات. لكن في الواقع لم يتحقّق الكثير ممّا وُعِدَ به؟...

    132
  • mohamed

    شوف اسيدي الله ابارك هههههههه

    76
  • منفی

    غير قادرين علی وضع الاموال لانشاء المخابر في البحث العلمي ولكن قادرين تحت الترخيص بصناعة اللقاح روسي كما هو الحال المشروبات كوكاكولا وسيارات كرتونية مركبة
    نحن نملك المخابر البحث في الشعودة وخلق اللقاح السحر وخرافات۔۔۔افهم يا الفاهم

    103
  • ابو عمر

    نعم نظريا الجزائر على كل شيء حتى البطاطا

    94
  • عبقرينو

    السلام عليكم
    ورينا حنة يدك
    لملاير اللي صرفتوهم على الجامع الأعظم لوكان كنتوا رجال لوكان راكم بنيتو بيهم السبيطارات الشعب المغلوب على أمره
    اذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

    75
  • شاهد عيان

    هل يعتقد هذا ان صناعة اللقاح مثل صناعة فراقش الدجاج

    134
  • اقتربت الساعة

    بلعقل بلعقل عاود مسمعتش مليح
    بركاونا من تمسخير

    129
  • Haron

    ماتمسخرش بينا يرحم باباك الجزائر لم تستطع حتى إنتاج سميد والحليب ستنتج لقاح puuuuf

    146
  • ناصر

    وزير الصحة
    وزير الصناعة الصيدلانية
    وزير مكافحة كرونا
    وزير الاوبئة
    وزبر مباني اامستشفيات
    وزير اطباء بدون الممرضين

    147
  • احمد

    في دول العالم المصنعة للادوية و موادرصيدلاية ليس لديها وزير الصناعة الصيدلانية
    اما في ببلادنا جزائر الطرائف معمل واحد و له وزير خاص به

    160
  • احمد

    احلام اليقضة
    يظهر ان هذا الوزير خريج مدرسة اويحي و ولد عباس

    147
  • رشيد

    الله يعطينا وجهك ?

    135
  • هشام

    الكمامة ما قدرتلهاش رايح للقاح و كانك شارب دواء خطيك

    152
  • بوكوحرام

    مسؤولوا الجزائر لا علاقة لهم مع الواقع المعاش ..الشعب في واد والحكام في واد اخر ..
    تصريحات عشوائية ..تكبر واستعلاء على الشعب ... الجزائر الى اين ...

    150
  • صالح

    هههههههه

    91

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