لعمامرة يلتقي أفراد الجالية الجزائرية بأذربيجان

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بأذربيجان.

وأوضح بيان للوزارة، أن اللقاء جاء في ختام زيارة العمل التي يقوم بها رمطان لعمامرة، إلى جمهورية أذربيجان بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

واجتمع وزير الشؤون الخارجية بأفراد من الجالية الجزائرية بإقامة الجزائر بباكو وبحضور سفير الجزائر المعتمد لدى أذربيجان عبد الوهاب عصمان.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية استمع لاهتمامات وانشغالات أفراد الجالية الجزائرية، التي حضر منها نساء ورجال من جميع الفئات العمرية، أشادوا بالظروف الجيدة لإقامتهم واندماجهم في المجتمع الأذربيجاني.

كما نوهوا بالجهود التي تقوم بها السلطات لتمكين مصالح السفارة الحديثة النشأة، من تقديم جميع الخدمات القنصلية.

من جهته، جدد الوزير لعمامرة الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأفراد الجالية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتعليمات المنتظمة التي يسديها للتكفل بانشغالاتهم.

كما أعرب لعمامرة عن اعتزازه وافتخاره لما لمسه من علاقات أخوة وتضامن بين أفراد الجالية الجزائرية في أذربيجان، وكذا الاحترام والسمعة الطيبة التي يحضون بها في هذا البلد.