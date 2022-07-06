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الجزائر

لعمامرة يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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لعمامرة يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي وهذا ما دار بينهما
ح.م
لعممامرة رفقة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل، الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الطرفين تناولا الأوضاع السياسية والأمنية في العديد من الدول الإسلامية فضلا عن القضايا الجهوية والدولية الراهنة التي تهم العالم الإسلامي وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والساحل.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وجعلها تساهم بشكل فعال في رفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها الدول الأعضاء في المنظمة.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جمع أمس بالجزائر كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد فتور بين الطرفين دام لسنوات، معتبرا إياها خطوة إيجابية مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية و رصّ الصفوف داخليا للتمكن من الدفاع عن القضية الفلسطينية وآفاق حلها على الساحة الدولية.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة التعاون الاسلامي وآفاق تعزيزها، حيث أشاد السيد حسين إبراهيم طه بالدور الذي تضطلع به الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا فاعلا وملتزما بمبادئ وأهداف منظمة التعاون الاسلامي، مشيرا على وجه الخصوص إلى التزامها ومساهماتها المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز السلم والاستقرار والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية.

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