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لعمامرة يلتقي بأفراد من الجالية الجزائرية المقمية بالعراق

الشروق أونلاين
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لعمامرة يلتقي بأفراد من الجالية الجزائرية المقمية بالعراق

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، السبت، بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بجمهورية العراق وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بغداد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وجاء اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع أفراد من الجالية الجزائرية بالعراق، عملا بالسنة التي أرساها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال الزيارات التي قام بها خارج الوطن.

وأشار بيان للوزارة إلى أن اللقاء تم بحضور سفير الجزائر لدى العراق، بلقاسم محمودي، وفي جو سادته الحميمية والإيجابية بمقر السفارة الجزائرية ببغداد، تركز اللقاء حول مناقشة أوضاع جاليتنا، همومها وطموحاتها للمساهمة في مسيرة النمو والنهوض الاقتصادي للجزائر.

كما تم استعراض التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية مؤخرا لفائدة الجالية الوطنية بالخارج تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا تعزيز دورهم ومساهمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة.

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