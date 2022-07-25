لعمامرة يلتقي بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا

التقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بسوريا، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية العربية السورية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان للوزارة “وفي جو أخوي وجد إيجابي، سمح اللقاء، الذي تم بإقامة الجزائر بدمشق وفي حضور سفير الجزائر المعتمد لدى هذا البلد الشقيق، السيد أحسن توهامي، بالاستماع لانشغالات أفراد الجالية واهتماماتهم وكذا مناقشة اقتراحاتهم حول السبل الكفيلة بتعزيز انخراطهم ومشاركتهم في المسار التنموي والاقتصادي للبلاد وتمكينهم من المساهمة في تعزيز العلاقات الجزائرية-السورية”.

وفي هذا السياق، أبلغ الوزير لعمامرة المواطنين الجزائريين المقيمين بسوريا تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأكد لهم حرصه التام على تحسين أوضاعهم.

كما حيا لعمامرة تمسك الجالية الجزائرية بسوريا بانتمائها وهويتها رغم الظروف الصعبة التي مر بها بلد الإقامة.

ومن جانبهم، ثمن ممثلو الجالية انعقاد هذا اللقاء التفاعلي في أجواء عائلية، مشيدين بالإجراءات والتدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بانشغالاتهم.