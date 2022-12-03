لعمامرة يلتقي برؤساء ثلاث دول وينقل لهم تحيات الرئيس تبون

التقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الجمعة بالعاصمة الإيطالية، برؤساء إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا، والنيجر محمد بازوم، وموريتانيا محمد ولد الغزواني.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فان اللقاء في إطار مشاركة وزير الخارجية، في منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى حيث نقل لهم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشار البيان إلى أن رؤساء الدول الثلاث كلفوا لعمامرة بنقل “تحياتهم الحارة إلى الرئيس عبد المجيد تبون وتمنياتهم بمزيد من الازدهار للجزائر وشعبها”.