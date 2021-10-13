لعمامرة يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، لتبادل وجهات النظر حول البنود الرئيسية المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي .

وكتب وزير الخارجية في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السيد موسى فقي محمد، لتبادل وجهات النظر حول البنود الرئيسية المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

الاتحاد الإفريقي: لعمامرة في إثيوبيا للمشاركة في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي

يحل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة عشية ،الثلاثاء، على رأس وفد هام، بأديس أبابا بإثيوبيا للمشاركة في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية “يحل عشية اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بأديس أبابا إثيوبيا، للمشاركة على رأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يضم وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء”.

ومن المنتظر، يضيف البيان، ” أن يتناول المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الإفريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية على غرار البرلمان الإفريقي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها”.

وسيتم “استكمال تشكيل مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر انتخاب مفوضين اثنين وكذا تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022”.

وعلى هامش أشغال المجلس التنفيذي، “سيجري لعمامرة محادثات مع السلطات العليا للبلد المضيف ونظرائه الأفارقة, وكذا مع عديد المسؤولين في مفوضية الاتحاد الإفريقي ومختلف الأجهزة والمؤسسات القارية“.