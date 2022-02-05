 لعمامرة يلتقي رئيس وزراء فلسطين وهذا ما دار بينهما

التقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، مع رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضح بيان للخارجية، السبت، أن الطرفين استعرضا آخر تطورات القضية الفلسطينية وآفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما تم التطرق إلى الاستحقاقات العربية المقبلة ودورها في تعزيز محورية القضية الفلسطينية في سياق العمل العربي المشترك.

و أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن بالغ تقديره للدعم الكبير للرئيس عبد المجيد تبون ومواقفه القوية المدافعة عن القضية الفلسطينية والتي لاقت ترحيبا كبيرا وسط كل شرائح الشعب الفلسطيني، مذكرا بالصدى الكبير الذي حققته الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عباس إلى الجزائر مؤخرا.

كما أشاد اشتية بالمقاربة التي طرحتها الجزائر في سبيل توفير أسباب نجاح القمة العربية المقبلة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية المساعي التي تبذلها بلادنا حاليا لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو ما من شأنه أن يقدم مساهمة كبيرة في المسار التحضيري وصولا للقمة.

كما شكّل اللقاء فرصة أيضا للتأكيد على المكانة الخاصة التي تحضي بها القضية الفلسطينية في منظمة الاتحاد الإفريقي وآفاق تعزيزها بمناسبة القمة الإفريقية التي ستجري أشغالها بأديس أبابا إبتداءً من اليوم.