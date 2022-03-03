لعمامرة يلتقي سفيري الإمارات ومصر وهذا ما دار بينهم

أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الخميس، محادثات مع سفيري دولة الإمارات ومصر لدى الجزائر حول الأوضاع الدولية والإقليمية.

وأوضح الوزير لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر أنه في إطار سنة التنسيق مع أشقائنا حول الأوضاع الدولية والإقليمية وسبل الدفع بعلاقاتنا الثنائية إلى مستويات أرقى، أجريت اليوم محادثات مع سعادة السيدين يوسف سيف خميس سباع آل علي ومختار جميل توفيق وريده، سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقتين بالجزائر.