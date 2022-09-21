لعمامرة يلتقي عباس في نيويورك.. وهذا ما دار بينهما

على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء من قبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

لعمامرة أبلغ الرئيس الفلسطيني، رسالة شفوية من الرئيس تبون، تتعلق بالتنسيق المستمر بين قائدي البلدين الشقيقين في أفق القمة العربية المقبلة بالجزائر، وفق بيان للخارجية.

كما سمح اللقاء “باستعراض تطورات القضية الفلسطينية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، وكذا الجهود المبذولة على ضوء مبادرة الرئيس تبون لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الانقسامات بين الأشقاء الفلسطينيين”.

وبهذه المناسبة، جدد الرئيس محمود عباس التعبير عن “بالغ تقديره للمساعي الحميدة التي يبذلها الرئيس تبون، في سبيل وحدة الصف الفلسطيني، ودعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي”، يضيف البيان.

لعمامرة يطلق حملة ترشّح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

20 سبتمبر 2022: في خلال مشاركته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قام وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمطان لعمامرة بإطلاق حملة ترشيح الجزائر لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة الممتدة بين 2024 و2025.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، تستعدّ الجزائر للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، في خلال الانتخابات التي تجرى في جوان 2023.

وقد نُشرت بمقر الأمم المتحدة، لافتات تروّج لترشح الجزائر لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب الترشّح لعضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

كما وزّع على الوفود المشاركة في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، كتيّب يتضمن توجهيات الرئيس تبون بخصوص السياسة الخارجية للبلاد.

وأكد الوزير لعمامرة في حديثه مع وزراء الخارجية والدبلوماسيين والإعلاميين الحاضرين في مقرر الأمم المتحدة، أن الولاية القادمة في مجلس الأمن ستكون فرصة متجددة للجزائر لإعادة تأكيد مبادئها، ومشاركة رؤيتها حول القضايا المطروحة في مجال السلم والأمن الدوليين.