لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني..وهذا ما دار بينهما
التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الثلاثاء، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني وتطرق معه إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر ” على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية.”
على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 🇯🇴، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/wHViWZLVTW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
وتابع “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.”