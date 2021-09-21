-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني..وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
  • 339
  • 0
لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني..وهذا ما دار بينهما

التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، الثلاثاء، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني وتطرق معه إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر ” على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية.”

وتابع “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.”

مقالات ذات صلة
تحذيرات من الاستهتار بقواعد الوقاية من كورونا خلال الدخول المدرسي

تحذيرات من الاستهتار بقواعد الوقاية من كورونا خلال الدخول المدرسي

التزود بالمياه: دخول أزيد من 100 بئرا حيز الخدمة بالجزائر العاصمة

التزود بالمياه: دخول أزيد من 100 بئرا حيز الخدمة بالجزائر العاصمة

آثار الحرائق والوباء بادية على التلاميذ في أول يوم دراسي

آثار الحرائق والوباء بادية على التلاميذ في أول يوم دراسي

عمال شركة النقل البحري يطالبون بفتح الحدود

عمال شركة النقل البحري يطالبون بفتح الحدود

قوة الفيروس بدأت تتلاشى والعالم سيعود إلى طبيعته

قوة الفيروس بدأت تتلاشى والعالم سيعود إلى طبيعته

ماكرون: بوتفليقة”شخصية كبيرة” و”شريك لفرنسا” لعقدين

ماكرون: بوتفليقة”شخصية كبيرة” و”شريك لفرنسا” لعقدين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد