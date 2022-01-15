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الجزائر

لعمامرة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بأبوظبي وهذا ما درا بينهما

الشروق أونلاين
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لعمامرة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي بأبوظبي وهذا ما درا بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، السبت، مباحثات مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة لدولة الإمارات.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، السبت، أن اللقاء جاء خلال زيارة الوزير لعمامرة إلى دولة الامارات ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر.

 وأشار البيان إلى ثناء الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية في سبيل توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام ولم الشمل العربي.

 واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية لإطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

وجدد الطرفان الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتمتين عرى الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أبلغ الوزير لعمامرة للشيخ منصور بن زايد التحيات الأخوية والخالصة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولكل الإخوة أفراد عائلة آل زايد، كما سلمه رسالة رئيس الجمهورية لنظيره وأخيه رئيس دولة الإمارات.

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