لعمامرة يلتقي نظراءه من الدول العربية في بيروت

التقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، مع العديد من نظرائه من الدول العربية، وكذا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، على شرف رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التشاوري.

وأجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيريه من كل من دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقتين.

وجاء في بيان للوزارة “عشية انطلاق أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالعاصمة اللبنانية بيروت، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، محادثات مع نظيريه من كل من دولة الكويت والجمهورية التونسية الشقيقتين”.

وتابع بيان الوزارة “اللقاءان سمحا باستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر مع هذين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها إلى جانب التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية في خضم التحديات التي تفرضها التوترات الراهنة في العلاقات الدولية”.

وأشار في ذات الشأن “الوزيران أعربا عن تطلعهما لقمة الجزائر وأهميتها في الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى آفاق واعدة تضمن إعلاء قيم التضامن والتعاون، كما توجها بأخلص التهاني للجزائر قيادة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى الستين لاسترجاع الجزائر استقلالها الوطني”.