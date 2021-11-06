لعمامرة يلتقي نظيره الايطالي وهذا ما تناولته المبحاثات!

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السبت، مباحثات مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأفاد بيان للوزارة انه “في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية إيطاليا، السيد سيرجيو ماتاريلا، إلى الجزائر، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، مباحثات مع نظيره الإيطالي، السيد لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الجمهورية“.

ولفت البيان “وتناول الوزيران بهذه المناسبة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والنتائج المنتظرة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى بلادنا”.

إلى ذلك “تطرقا إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة في سياق الجهود المشتركة الرامية لتمتين الشراكة الإستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون وفقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين”.

وأشار ذات المصدر: “فضلا عن ذلك، تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشرك، خاصة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في كل من ليبيا والصحراء الغربية“.