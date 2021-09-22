لعمامرة يلتقي نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما

أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان تناولا فيها مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.

وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية فرنسا، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.

لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني

وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد التقى، الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أمين الصفدي، وتطرق معه إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر ” على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية.”

وتابع “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.”