لعمامرة يلتقي وزيري خارجية روسيا والصين ومسؤولا أمميا كبيرا

التقى، الخميس، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وزيري خارجية روسيا والصين ومسؤولا أمميا كبيرا على هاشم الجمعي العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية عبر تويتر لقاءات الوزير لعمامرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث استعرض الطرفان مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها تحسباً للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وكذا آفاق تنسيق الجهود للدفع بالمساعي الرامية إلى تفعيل حلول افريقية للمشاكل الافريقية.

كما التقى الوزير لعمامرة يجتمع مع وزير الخارجية ومستشار الدولة الصيني، وانغ يي، حيث استعرضا بهذه المناسبة التطور النوعي الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين في عيدها الستين. كما تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع المقلقة التي يمر بها العالم.

والتقى لعمامرة أيضا رئيس الجمعية العامة، كسابا كوروسي، حيث أكد لعمامرة دعم الجزائر في تجسيد أولويات الدورة الحالية لتعزيز دور الأمم المتحدة في ظل الظروف الدولية الراهنة.

من جانبه، أشاد كوروسي بمساهمة الجزائر في دعم الأمن والاستقرار وسجلها الحافل في الوساطات وحل النزاعات بالطرق السلمية.

لعمامرة يلتقي 50 وزير خارجية ومسؤولا دوليا بنيويورك منذ انطلاق الجمعية العامة بنيو يورك

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة 50 مسؤولا دوليا ووزير خارجية على هامش أشغال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يواصل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة سلسلة لقاءاته مع رؤساء دول ووزراء خارجية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

والتقى الوزير لعمامرة، الجمعة، رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه من قبل أخيه الرئيس عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية بالجزائر كضيف شرف بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.

كما استقبل الوزير لعمامرة من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو، وذلك في إطار التواصل المستمر بين الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس أومارو سيسوكو امبالو الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

واجتمع الوزير لعمامرة مع الفريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل بقيادة الرئيس السابق لجمهورية النيجر، محمدو إيسوفو. تركزت المحادثات حول التحديات السياسية والأمنية والتنموية في منطقة الساحل والصحراء وآفاق معالجتها.

والتقى ايضا وزير الدولة البريطاني اللورد طارق محمود أحمد ويتناقش معه حول آفاق تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق حول أهم القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، لاسيما تلك المتعلقة بالسلم والأمن.

وتابع الوزير لعمامرة سلسلة لقاءاته مع نظرائه حيث نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق السياسي بين البلدين. وقد تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة.

والتقى نائب وزير خارجية جمهورية موزمبيق، مانويل جونكالفيس. وتركزت المحادثات حول العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجهها دول القارة في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف وكذا آفاق تعزيز الجهود المشتركة في هذا المجال وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.

وبمقر بعثة الجزائر، الوزير لعمامرة أجري محادثات مع نظيرته من مملكة بلجيكا، حاجة لحبيب، تناولت مواضيع عدة متعلقة بالشراكة الثنائية بين البلدين والتوترات الراهنة على الساحة الدولية، فضلا عن مستجدات الأوضاع في منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط.

كما جرت محادثات ثنائية بين الوزير لعمامرة ونظيره من زيمبابوي، فريديريك شافا، اتفق خلالها الطرفان على تكثيف التواصل على مختلف المستويات لتنمية البعد الاقتصادي للعلاقات التاريخية بين البلدين، مع مواصلة الجهود لتعزيز سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.

وجمع لقاء ثنائي بين الوزير لعمامرة ونظيره البرتغالي، جواو جوميز كرافينيو، تركز حول التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة وأهمية تثمين الارث التاريخي المشترك بين البلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية وانعكاساتها على القارة الافريقية.

وأجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره من مملكة هولندا، فوبكه هويكسترا، حول آفاق تعزيز الشراكة بين البلدين خدمة لأجندة السلم والأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء. كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضية الفلسطينية وجهود الجزائر لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

لعمامرة يلتقي 30 مسؤولا ووزير خارجية خارجية من الثلاثاء إلى الخميس

التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة 30 مسؤولا دوليا ووزير خارجية على هامش أشغال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشرت وزارة الخارجية لقاءات الوزير لعمامرة على صفحتها الرسمية عبر توتير حيث جمعه لقاء مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس حيث أبلغه رسالة شفوية من الرئيس عبد المجيد تبون تتعلق بالتنسيق المستمر بين قائدي البلدين الشقيقين في أفق القمة العربية المقبلة بالجزائر.

كما أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع الوزير الأول لدولة غرينادا، توماس ميتشيل، حول تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في شقها الاقتصادي وكذا توطيد التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجمعت محادثات لعمامرة مع رئيس جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، انصبت حول التنسيق المستمر بين الطرفين تحضيراً للقمة العربية بالجزائر في جوانبها التنظيمية والموضوعية الضرورية لانجاح هذا الاستحقاق الهام.

كما استقبل لعمامرة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كمال، حيث استعرضا بهذه المناسبة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في الفضاء المتوسطي وآفاق تعزيز الشراكة بين الضفتين خدمة لأهداف السلم والأمن والتنمية المستدامة.

والتقى لعمامرة ايضا مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، باربرا ليف. تناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى لعمامرة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وتركزت حول متابعة تنفيذ النتائج والتوافقات التي أفضت إليها زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى تركيا ومحادثاته مع أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان، وتجسيد آفاقها الواعدة نحو مزيد من التعاون الاستراتيجي.

كما التقى الوزير لعمامرة يستقبل نائبة وزير خارجية إيطاليا مارينا سيريني، حيث عبر الطرفان عن اعتزازهما بالديناميكية الايجابية التي تطبع العلاقات الثنائية المبنية على الصداقة والتعاون وكذا التوافق في مواقف البلدين و تقييمهما لمختلف التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

واجتمع ايضا الوزير لعمامرة مع نظيره من جمهورية فنلندا، بيكا هافيستو، حيث تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الدولية الراهنة والتطورات الاقليمية. كما اتفقا على التنسيق تحسباً للاستحقاقات المقبلة، خاصة الدورة الـ20 لاجتماع وزراء خارجية دول افريقيا وشمال أوروبا المقرر عقدها بالجزائر.

وأجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره من الجمهورية العربية السورية، الدكتور فيصل المقداد، حول مستجدات الأوضاع في العالم العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

والتقى الوزير لعمامرة بنظيره من جمهورية أذربيجان، أغلو بيراموف، حيث سلمه رسالة الدعوة التي يوجهها الرئيس تبون إلى أخيه الرئيس إلهام علييف للمشاركة ضيفاً في القمة العربية بالجزائر بصفته رئيس حركة عدم الانحياز. كما تم التنسيق حول تجسيد مبادرة الرئيس تبون لتفعيل دور الحركة.

واستقبل الوزير لعمامرة نائبة وزير الخارجية الأمريكي،السيدة ويندي شيرمان،في إطار التشاور الدوري والمنتظم بين البلدين.الطرفان جددا تمسكهما بالشراكة الاستراتيجية الثنائية وأعربا عن تطلعهما لتوطيد التعاون الاقتصادي وتنسيق جهودهما ومساعيهما الرامية لتعزيز السلم والأمن إقليمياً ودولياً.

كما جمعت جلسة عمل بين الوزير لعمامرة ونظيره من جمهورية قبرص، يوانيس كاسوليديس، ناقش خلالها الطرفان تطورات الأوضاع الدولية والاقليمية على ضوء التزامهما المشترك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وتبادل الدعم. كما تم التطرق إلى أوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في مختلف المجالات.

وجرت مباحثات بين الوزير لعمامرة ونظيره من جمهورية كوبا، برونو رودريغيز بارييا، حول أهم البنود على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية وتطورات الأوضاع في كل من افريقيا وأمريكا اللاتينية، فضلا عن العلاقات التاريخية بين البلدين التي أكد الوزيران على طابعها الخاص.

والتقى الوزير لعمامرة نظيره السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث اغتنم الطرفان هذه الفرصة للتشاور حول مواضيع مختلفة متعلقة أساساً بالعمل العربي المشترك في إطار التنسيق المتواصل بينهما تحضيراً للقمة العربية بالجزائر.

ودائما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أجرى لعمامرة مباحثات مع نظيره من جمهورية البيرو، سيزار رودريجو لاندا أرويو، حيث جدد الطرفان التزامهما بدعم التعاون الثنائي ومواصلة جهودهما الرامية لدعم قضايا تصفية الاستعمار مع اتفاقهما على تعزيز التنسيق في إطار الأمم المتحدة حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى محادثات ثنائية مع نظيره من جمهورية مالطا، السيد إيان بورج، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفضاء المتوسطي.

كما تباحث الوزير لعمامرة يتباحث مع نظيره من دولة ترينيداد وتوباغو أمري براون ونظيره من أوغندا أبوبكر أودونغو، والأيرلندي سيمون كوفيني و البلغاري نيكولاي، الكرواتي جوردان جرليك رادمان والتقى نظيره من دولة سانت لوسيا، ألفا رومانوس بابتستي، ونظيرته من ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، نظيره من جمهورية البيرو، سيزار رودريجو لاندا أرويو.

كما أجرى الوزير لعمامرة يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من كل النرويج، غينيا بيساو، ليبيا، صربيا واريتريا، بغية التشاور والتنسيق حول أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة في سياق التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تفرضه من تحديات.

لعمامرة: استكمال التحضيرات للقمة العربية بالجزائر

ويوم 20 سبتمبر 2022، أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة استكمال التحضيرات لعقد القمة العربية بالجزائر المقررة نوفمبر القادم.

وأوضح منشور لوزراة الخارجية على صفحتها الرسمية عبر تويتر، أن لعمامرة أبلغ المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي خصص لمناقشة جدول أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة،باستكمال التحضيرات لتنظيم قمة عربية ناجحة توحد كلمة الدول العربية وتعزز مساهمتها في معالجة التحديات الراهنة على الساحة الدولية.

لعمامرة يشارك في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

ويوم 19 سبتمبر 2022، وصل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأفاد بيان للخارجية أن الندوة تندرج تحت عنوان “نقطة تحول: حلول تحويلية للتحديات المترابطة”، وسيتم خلالها عقد عدة اجتماعات رفيعة المستوى حول قضايا الساعة الرئيسية في مجالات السلام والأمن والحوكمة والتنمية المستدامة.

كما سيتم تنظيم اجتماعات وزارية لمختلف الجماعات والمنظمات التابعة للجزائر ، بما في ذلك على وجه الخصوص حركة عدم الانحياز ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة التعاون الإسلامي ، والترويكا الأفريقية العربية والجمعية العمومية.

بالإضافة إلى مشاركته في هذه الفعاليات ، يعتزم رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكبار المسؤولين في المنظمة وكذلك مع عدد من نظرائه المشاركين في أعمال هذه الدورة.