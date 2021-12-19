لعمامرة يلتقي 8 وزراء خارجية أفارقة في تركيا

التقى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، السبت، 8 وزراء خارجية أفارقة يمثلون الدول المشاركة في القمة الثالثة للتعاون الافريقي-التركي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية “التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة عددا من نظرائه من الدول المشاركة على غرار وزراء خارجية تشاد والكاميرون والغابون وغينيا الاستوائية والسنغال وتونس”.

وتابع: “تبادل معهم وجهات النظر بخصوص النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة، مع إجماع في التنويه بالتطور الذي عرفه والاشواط التي قطعها التعاون بين تركيا وافريقيا منذ انعقاد القمة الأولى في 2008، و إثناء على الجهود التي بذلتها تركيا في اطار التضامن ومساعدة بعض الدول الافريقية لمجابهة جائحة كورونا”.

وأضاف “أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية عقد جلسة عمل مطولة مع نظيره النيجيري جيفري أونياما تناولا خلالها العلاقات الثنائية بين الجزائر ونيجيريا وسبل تعزيزها بالنظر على وجه الخصوص الى أبعادها الاستراتيجية قاريا وجهويا”.

وتابع “استعرض الوزيران أهم الملفات المطروحة على الساحة الافريقية ومسألة مكافحة الارهاب والتطرف العنيف”.

وأردف “التقى وزير الخارجية مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية موريتانيا الإسلامية، تم خلالها استعراض وضع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كما وقف الوزيران على التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وأشار إلى “أن رؤساء الدول والحكومات المشاركة اعتمد خلال الجلسة الختامية للقمة بيان اسطنبول وبرامج العمل المشترك للفترة 2022-2026، اضافة الى تقرير تنفيذ برنامج الفترة المنصرمة 2015-2020″.