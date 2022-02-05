لعمامرة يمثل الرئيس تبون في قمة الإتحاد الإفريقي

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال القمة الخامسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 5 و6 فيفري الجاري.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن القمة تحمل شعار “تعزيز الأمن الغذائي: التعجيل بتنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي في القارة الإفريقية”.

وتابع البيان أن القمة ستتناول الملفات المتعلقة بالسلم والأمن، الحوكمة، الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا، إضافة الى التعاون الاقتصادي.

وستعرف هذه الدورة انتقال رئاسة القمة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، إلى رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال.