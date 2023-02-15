لعمامرة يمثل الرئيس تبون في قمة “نيباد”

ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، في القمة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا “نيباد”.

وحسب بيان للخارجية، فقد تركزت القمة التي عقدت يوم الأربعاء عبر التواصل المرئي عن بعد، حول تقييم تجسيد الأهداف التنموية للأجندة القارية 2063، وأولويات المرحلة الراهنة.

وتم في هذه القمة انتخاب رئيس جديد للجنة التوجيهية، خلفا لرئيس جمهورية رواندا بول كاغامي الذي أنهى عهدته على رأس الهيئة.

وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير لعمامرة على:

الأولوية التي يوليها الرئيس تبون لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي إقليمياً وقارياً. مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس على الصعيد الوطني، وإلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر لتعزيز مساهمتها في تجسيد أهداف وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي، عبر الدفع بمشاريعها التنموية والهيكلية ذات البعد القاري.

كما نقل لعمامرة “إشادة الرئيس تبون بنظيره الرواندي بول كاغامي، على إدارته الحكيمة ورئاسته المتميزة لأشغال اللجنة التوجيهية خلال الفترة السابقة”.

ورحّب لعمامرة في ذات السياق “بتزكية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لخلافة كاغامي على رأس هذه الآلية القارية الهامة”.