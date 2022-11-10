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الجزائر

لعمامرة يمثّل الرئيس تبون في منتدى باريس للسلام

الشروق أونلاين
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لعمامرة يمثّل الرئيس تبون في منتدى باريس للسلام
أرشيف
رمطان لعمامرة

بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يشارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة، في أشغال الدورة الخامسة لـ “منتدى باريس للسلام”، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب بيان للوزارة، تحتضن العاصمة الفرنسية باريس هذا المنتدى، في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري.

“ويأتي هذا المنتدى في سياق ما بعد جائحة كورونا،  وفي ظل تفاقم الانقسامات العالمية إلى حدّ كبير، على خلفية الحرب في أوكرانيا”.

وسيشارك في المنتدى عدّة رؤساء دول وحكومات، ورؤساء للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية الدولية. “من أجل دراسة المشكلات الرئيسية في الساحة العالمية، واقتراح حلول للتخفيف من عواقبها الاقتصادية”.

“وستكون مشاركة الجزائر فرصة لتجديد تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات التي تميز آليات الحوكمة العالمية. وتعزيز ظهور نظام دولي جديد أكثر إنصافا وعدلا”، يضيف البيان.

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