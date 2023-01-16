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الجزائر

لعمامرة يناقش تحضيرات “اجتماع إفريقيا-دول الشمال” مع نظيره الفنلندي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يناقش تحضيرات “اجتماع إفريقيا-دول الشمال” مع نظيره الفنلندي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة، اليوم محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي ، السيد بيكا هافيستو، بمبادرة من هذا الأخير.

وأعرب الوزيران بشكل خاص عن سعادتهما بجودة العلاقات التاريخية بين البلدين، التي اتسمت بالصداقة والتضامن، والتي تحتفل في هذا الشهر بالذكرى الستين لتأسيسها.

كما انتهزا هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك حول الاستحقاقات المقبلة متعددة الأطراف وذات الاهتمام المشترك.

في هذا الاطار، ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين التحضير للاجتماع العشرين لوزراء خارجية الدول الإفريقية ودول الشمال، المقرر عقده في ربيع هذا العام بالجزائر العاصمة.

وأكد الوزير لعمامرة لنظيره أنه عبر توليها رئاسة هذا الإطار التشاوري الأفرو-شمالي خلفا لفنلندا، فإن الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين هذه البلدان وذلك بناءً على مايجمعها من تمسك راسخ بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

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