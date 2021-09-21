لعمامرة يناقش ملف الصحراء الغربية مع مسؤولة في الإدارة الأمريكية

ناقش رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ملف الصحراء الغربية مع مسؤولة في الإدارة الأمريكية.

وتركزت المحادثات بين الطرفين على عديد القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما قضية الصحراء الغربية وآفاق إحياء العملية السياسية والمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

كما تم التطرق للأوضاع السائدة في ليبيا على ضوء الاجتماع الأخير لدول الجوار المنعقد بالجزائر، فضلا عن آخر التطورات بمنطقتي الشرق الأوسط والساحل الافريقي.

وعقد لعمامرة فور وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه المشاركين في أشغال الجمعية العامة ومع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

لقاء مع فيكتوريا نولاند وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية

استقبل لعمامرة بمقر بعثة الجزائر بالأمم المتحدة، السيدة فيكتوريا نولاند، وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية.

وبالمناسبة شدد الجانبان على ضرورة تعزيز الحوار الاستراتيجي وتفعيله، مستعرضين سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات الأمريكية خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

كما تركزت المحادثات على عديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما قضية الصحراء الغربية وآفاق احياء العملية السياسية والمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية.

إلى جانب الأوضاع السائدة في ليبيا على ضوء الاجتماع الاخير لدول الجوار المنعقد بالجزائر، فضلا عن آخر التطورات بمنطقتي الشرق الأوسط والساحل الافريقي.

وفي هذا الصدد، عبرت السيدة نولاند عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الجزائر الرامية لتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الاقليمي والدولي.

لقاء ثنائي مع وزير خارجية الكويت

كما أجرى لعمامرة لقاء مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد، الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب، تناول مجموعة من المسائل المتعلقة بالأوضاع في العالم العربي وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

واستقبل الوزير لعمامرة بمقر بعثة الجزائر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير. تمحور اللقاء حول الأزمات الانسانية في العالم إلى جانب مجالات التعاون بين الجزائر واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

مشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

شارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

وتناول الاجتماع بالبحث، تنسيق المواقف بالنسبة لجدول أعمال الجمعية العامة وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في انهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

مقابلة مع قناة CNN الدولية

أجرى الوزير لعمامرة كذلك مقابلة مع قناة CNN الدولية، تمحور خلالها النقاش حول العلاقات الجزائرية-الأمريكية وكذا دور الجزائر المحوري في المنطقة وعلى الصعيد القاري من خلال مبادراتها و مساعيها الحميدة لترقية الحلول السياسة السلمية للأزمات.

لعمامرة يشارك في أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يشارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في أشغال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وكشفت وزارة الخارجية، في بيان لها، الأحد، أن لعمامرة سيجري محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة عبد الله شهيد ستتمحور حول السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

كما سيشارك وزير الخارجية على هامش الدورة في عديد الاجتماعات رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري المخصص لعملية السلام في ليبيا