لعمامرة يهنئ الجزائريين بحلول العام الجديد

هنّأ وزير الخارجية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وكتب لعمامرة في تغريدة على تويتر:”ليكُن عام 2023 سعيدا وحافلا بالنجاحات، لجميع مواطنينا، داخل الجزائر وخارجها”.

وأضاف الوزير يقول:”أتمنى أن تحقّق الجزائر الجديدة، إنجازات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي”.