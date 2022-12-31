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الجزائر

لعمامرة يهنئ الجزائريين بحلول العام الجديد

الشروق أونلاين
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لعمامرة يهنئ الجزائريين بحلول العام الجديد
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رمطان لعمامرة

هنّأ وزير الخارجية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

وكتب لعمامرة في تغريدة على تويتر:”ليكُن عام 2023 سعيدا وحافلا بالنجاحات، لجميع مواطنينا، داخل الجزائر وخارجها”.

وأضاف الوزير يقول:”أتمنى أن تحقّق الجزائر الجديدة، إنجازات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي”.

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