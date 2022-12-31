لعمامرة يهنئ الجزائريين بحلول العام الجديد
هنّأ وزير الخارجية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مساء السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.
وكتب لعمامرة في تغريدة على تويتر:”ليكُن عام 2023 سعيدا وحافلا بالنجاحات، لجميع مواطنينا، داخل الجزائر وخارجها”.
وأضاف الوزير يقول:”أتمنى أن تحقّق الجزائر الجديدة، إنجازات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي”.
Heureuse et fructueuse Année 2023 à tous nos Compatriotes, en Algérie et à l’étranger. Puisse la Nouvelle Algérie enregistrer de grands acquis sur les scènes nationale et internationale. pic.twitter.com/Cr0hadU8qQ
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) December 31, 2022