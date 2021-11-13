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الجزائر

لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه كعضو في لجنة القانون الدولي

الشروق أونلاين
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لعمامرة يهنئ لعرابة بعد انتخابه كعضو في لجنة القانون الدولي
ح.م
أحمد لعرابة

هنئ وزير الخارجية رمطان لعمامرة أحمد لعرابة بعد إنتخابه كعضو في لجنة القانون الدولي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب لعمامرة عبر  صفحته الرمسية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “هنيئا لمرشح الجزائر، الأستاذ أحمد لعرابة، انتخابه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية جديدة كعضو في لجنة القانون الدولي”.

وأضاف “أتمنى له النجاح الكامل في جهوده الرامية لتحقيق ولاية اللجنة التي تعمل على التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه”.

وانتخب الجمعة ، الخبير القانوني، أحمد لعرابة، عضوا في اللجنة الأممية للقانون الدولي.

ونال لعرابة 151 صوتا من أصل 192 صوتا معبر عنه، وفق الوثيقة النهائية لعملية الاقتراع التي تحوز “الشعب اون لاين” على نسخة منها.

وسيمثل لعرابة الجزائر، في المقاعد التسعة المخصصة للقارة الإفريقية، على مستوى لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة.

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