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الجزائر

لعمامرة يهنئ وزير الخارجية التونسي الجديد

الشروق أونلاين
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لعمامرة يهنئ وزير الخارجية التونسي الجديد
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رمطان لعمامرة

هنأ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم الأربعاء في مكالمة هاتفية، نظيره التونسي الجديد نبيل عمار، على تعيينه حديثا على رأس الدبلوماسية التونسية.

وحسب بيان للوزارة، فقد “تبادل الوزيران التهاني بمناسبة الذكرى الـــ65 لأحداث ساقية سيدي يوسف وما يمثله هذا الإرث المشترك بالنسبة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

كما أشاد ممثلا البلدين بما “تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس من تطور نوعي. في ظل ما تحظى به من رعاية دائمة ودعم خاص من قبل الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد”.

وجدد لعمامرة وعمار بالمناسبة، عزمهما على “مواصلة الجهود نحو تعزيز التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي. بما يخدم مصالح البلدين، ويدفع بأهدافهما المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

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