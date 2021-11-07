لعنة الإصابات تطارد المنتخب البوركينابي قبل مواجهة “الخضر”

المدرب مالو اضطر إلى استبدال ثلاثة لاعبين

وجه مدرب منتخب بوركينافاسو لكرة القدم، كامو مالو، الدعوة للثلاثي أبوبكر دانغو واتارا (لوريون)، شيخ جبريل واتارا (أولمبيك آسفي) ومحمد لامين واتارا (جمعية صونابال)، لتعويض غياب ثلاثة لاعبين آخرين مصابين، تحسبا للمباراتين أمام النيجر والجزائر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بقطر.

وأوضح الاتحاد البوركينابي في بيان له “بعد إصابة اللاعبين ياكوبا سونيي، أبدول فيسال تابسوبا وفياكري بوتوي كوامي، قام كامو مالو باستدعاء كل من أبوبكر دانغو واتارا (لوريون)، شيخ جبريل واتارا (أولمبيك آسفي) ومحمد لامين واتارا”.

وكان المهاجم البوركينابي، آبدول فيسال تابوسا (ستوندار لييج البلجيكي)، قد أعلن في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” قائلا: “حزين بغيابي عن زملائي في ستاندار وعن منتخب بلدي بسبب الإصابة، أتمنى العودة السريعة إلى الميادين إن شاء الله، شكرا على رسائلكم”.

ويستقبل الفريق البوركينابي نظيره من النيجر يوم 12 نوفمبر بمراكش في الساعة الثانية زوالا، قبل التنقل إلى الجزائر لملاقاة “الخضر” بالبليدة يوم 16 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الخامسة مساء، لحساب الجولتين الأخيرتين للدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى المونديال، وبعد إجراء أربع جولات، تتقاسم الجزائر وبوركينافاسو الصدارة بـ10 نقاط، فيما يتواجد النيجر في الصف الثالث بـ3 نقاط، بينما تتذيل جيبوتي المجموعة دون نقاط.