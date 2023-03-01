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رياضة

لعنة الإصابات تُطارد  فوزي غلام

الشروق الرياضي
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لعنة الإصابات تُطارد  فوزي غلام

سيغيب المدافع الجزائري، فوزي غلام عن مباريات فريقه أنجيه في الدوري الفرنسي، لمدة ثلاثة أسابيع، بعد الكشوفات التي خضع لها، بعد إصابته أمام ليون في الأسبوع 25 من الدوري، أكدت أنه سيحتاج إلى الراحة لمدة ثلاثة أسابيع.

وتُلاحق الإصابات اللاعب الجزائري في المواسم الأخيرة، حيث أنّه تعرض إلى صدمات قوية في الدوري الإيطالي خلال تجربته مع نادي نابولي وحرمته من الانتقال إلى فريق أفضل، وبعد أن شارك في عدد قليل من المباريات مع فريقه الجديد أصيب مرة أخرى.

وقد تسمح إصابة غلام للياس شتي بالمشاركة بشكل منتظم مع الفريق.

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