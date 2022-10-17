لعنة ليفربول تلاحق محرز وبإصرار من غوارديولا

لم يشارك في أي دقيقة من قمة "البريميرليغ"

اكتفى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي بمتابعة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليفربول (انتهت بفوز الريدز 1-0) من دكة البدلاء، ليدفع بذلك ثمن أدائه المتواضع في مباراة كوبنهاغن الأوروبية وتضييعه لضربة جزاء، وليؤكد مرة أخرى بأنه لا يحظى كثيراً بثقة مدربه بيب غوارديولا في المباريات التي يواجه فيها ليفربول بلغة الأرقام، إذ لم يُشارك اللاعب أساسياً إلا في مباراتين من أصل 8 مباريات، ضمن منافسات “البريميرليغ”.

وشارك محرز لأول مرة بقميص مانشستر سيتي ضد ليفربول في موسمه الأول مع الفريق (2018/2019) في ملعب “أنفيلد”، وفي تلك المباراة ضيع ركلة جزاء بالدقائق الخمس الأخيرة، أما في لقاء الإياب بذات الموسم فقد لازم مقاعد البدلاء طوال اللقاء، وخلال الموسم التالي جلس محرز في كرسي الاحتياط في كامل دقائق المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة (3/1)، أما إياباً بملعب “الاتحاد” فقد دخل بديلاً في الدقيقة الـ58 من اللقاء الذي شهد فوز مانشستر سيتي برباعية نظيفة، وفي موسم 2020-2021، فاجأ بيب غوارديولا المتابعين بوضعه رياض محرز خارج التشكيلة تماماً خلال مواجهة الفريقين بملعب “الاتحاد”، لكن في “أنفيلد” وبمباراة الإياب لعب أساسياً وترك الملعب قبل 18 دقيقة من صافرة النهاية، أما الموسم الماضي فقد بقي محرز حبيس الدكة طوال المباراة في لقاء الذهاب على ملعب “الاتحاد”، وإياباً شارك احتياطيا في الربع ساعة الأخير من اللقاء، مع العلم أن كلا اللقاءين حسمتهما نفس النتيجة (2/2)، وفي باقي المنافسات بين مانشستر سيتي وليفربول لم يتواجد رياض محرز في تشكيلة المباراة خلال لقاء الدرع الخيرية لموسم (2019/2020) لعودته المتأخرة من كأس أمم إفريقيا التي توج بها مع منتخب بلاده، وفي ذات المنافسة وقبل الموسم الحالي دخل أساسياً لكنه ترك مكانه في الدقيقة الـ58، ولعب محرز لمدة 7 دقائق فقط عند دخوله بديلاً في هذا اللقاء الكبير في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي لعب الموسم الماضي، وشهد فوز رفقاء محمد صلاح (3 – 2)، وتأهلهم ثم تتويجهم بهذا اللقب.

من جهة أخرى، المحلل الفرنسي جون لوك أريبار عن استغرابه من خيارات الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، خلال مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتحدث التقني الفرنسي، في قناة “كنال بلوس”: “لا أدري ما الذي كان ينتظره غوارديولا للدفع برياض محرز أو جاك غريليش أو كليهما، من أجل إعطاء نفس جديد لهجوم مانشستر سيتي”، وأضاف: “كنت أنتظر أن يدخل محرز بعد هدف صلاح، لكن بيب غوارديولا كان لديه رأي آخر، وفضل المحافظة على نفس التشكيلة حتى الدقيقتين الأخيرتين، عندما دفع بجوليان ألفاريز”، وكانت صحيفة “مانشسر إيفينينغ نيوز” قد كشفت، قبل ساعات من مواجهة ليفربول، عن وجود حالة من عدم الرضا لدى بيب جوارديولا تجاه رياض محرز، بسبب عدم تحسن لياقته منذ بداية الموسم الحالي، واكتفى قائد “الخضر” بتسجيل هدفين والمساهمة في آخر فقط، خلال مختلف المنافسات الرسمية للفريق السماوي في الموسم الحالي.