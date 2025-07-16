لغة الضاد و الممارسة الإعلامية

فعاليات الملتقى العربي" الضاد في وسائل الإعلام" :

تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة بين 21 إلى 23 من شهر جويلية 2025 بالجزائر العاصمة، فعاليات الدورة الأولى، من الملتقى العربي ” الضاد في وسائل الإعلام”، برعاية من وزير الاتصال الدكتور محمد مزيان، وتنظيم جمعية الكلمة للثقافة والإعلام، وبرئاسة الشاعر والإعلامي إبرهيم صديقي، حيث ستعرف هذه الفعالية الكبيرة، حضور كوكبة من أساتذة جزائريين وأجانب مختصين في مجال اللغة العربية. هذا وقد سطر القائمون على هذا الملتقي ندوات فكرية و”ماستر كلاس” وكدا تكريم العديد من الفاعلين في مجال الإعلام ولغة الضاد.

برمج خلال هذه الفعالية ندوات هامة في علاقة لغة الضاد بالإعلام على غرار ندوة، “اللغة العربية والخطاب الصحفي في الجزائر” التأثير والتأثر، بالإضافة إلى ندوة “لغة الضاد في الصحافة، الواقع وتحديات الممارسة المهنية”، ندوة “اللغة العربية الفصيحة في الإعلام الجزائري، الواقع والممارسة” و”اللغة العربية ملعقة” و”الضّاد في الإعلام الدولي، تحديات الممارسة المهنية في بيئة متعددة اللغات” و”التدقيق اللغوي في الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، بين متطلبات الإلقاء وضغوط “المباشر- تجارب ذاتية” و”لغة الضاد في الصحافة” الواقع وتحديات الممارسة المهنية” و”بين سلاسة التعبير وسلامة التحرير” الذكاء الاصطناعي في غرف الإعلام. كما سيعرف هذا الملتقى برنامج “ماستر كلاس”: ” اللغة في العمل الصحفي….السلامة وقوة التعبير” الذي سيشرف عليه الأستاذ عارف حجاوي، ضف إلى هذا، ماستر كلاس ” من الخطأ إلى الصواب…تقنيات التدقيق اللغوي في عالم الصحافة، يشرف عليه المؤطر محمود عبد الرزاق جمعة من جمهورية مصر العربية.

هو ملتقى أول، ثري من حيث الضيوف والمحتوى، سوف يؤسس لفعالية ثقافية تهتم بلغة الضاد في اللغة الإعلامية والصحفية، تكون إضافة لهذا الحقل من حيث الممارسة و التمرس.