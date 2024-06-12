لغريبي تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

التحقت المتألقة ليندة لغريبي بركب الرياضيين المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واقتطعت لاعبة تنس الطاولة، تأشيرة المشاركة في الأولمبياد، لتنضم إلى قائمة الرياضيين الجزائريين المعنيين بموعد باريس.

وهنأت اللجنة الأولمبية لغريبي، وقالت عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: ” ألف مبروك ليندة لغريبي تلتحق بركب المتأهلين الى أولمبياد باريس 2024″.

وكان لاعب تنس الطاولة الجزائري مهدي بولوسة قد اقتطع خلال شهر ماي الماضي، تأشيرة المشاركة في “الأولمبياد”، عقب مشاركته في الدورة المؤهلة التي جرت بالعاصمة الرواندية كيغالي.